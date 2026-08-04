두 개 이상의 생활권을 함께 이용할 수 있는 이른바 ‘더블 생활권’ 아파트가 청약과 매매시장에서 관심을 받고 있다. 행정구역 경계에 위치해 서로 다른 지역의 생활 인프라를 함께 이용할 수 있다는 점이 실수요자들의 선택 요인으로 꼽힌다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 7월 21~22일 진행된 경기도 의왕시 ‘의왕역 SK VIEW’의 1순위 청약은 평균 6.47대 1, 최고 31.5대 1의 경쟁률을 기록했다. 전체 청약자 가운데 88.8%는 기타지역에서 접수한 것으로 집계됐다.

같은 달 분양한 경기도 김포시 ‘호반써밋 풍무Ⅲ’도 평균 9.18대 1, 최고 21.53대 1의 경쟁률을 기록했으며, 전체 청약자의 약 67%가 기타지역 수요자로 나타났다.

업계에서는 더블 생활권 단지가 두 지역의 생활 편의시설과 교통, 상업시설 등을 함께 이용할 수 있는 입지 특성으로 인해 실수요자들의 관심을 받고 있는 것으로 보고 있다.

매매시장에서도 관련 사례가 이어지고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 경기도 군포시 금정동 ‘힐스테이트 금정역’ 전용 73㎡는 지난 6월 11억5,500만원에 거래되며 신고가를 기록했다. 경기도 부천시 괴안동 ‘e편한세상 온수역’ 전용 84㎡도 지난 7월 11억원에 거래돼 직전 거래보다 높은 가격을 나타냈다.

한 부동산 전문가는 “생활 편의성과 교통 접근성을 함께 고려하는 수요가 늘면서 두 개 이상의 생활권을 이용할 수 있는 입지에 대한 관심이 이어지고 있다”며 “주변 개발사업과 생활 인프라 확충 여부도 주거 선택의 중요한 요소가 되고 있다”고 말했다.

이 같은 흐름 속에서 더블 생활권 입지를 갖춘 신규 분양 단지도 공급을 앞두고 있다.

대우건설은 인천 서구 검암역세권 공공주택지구에서 민간참여 공공분양 아파트 ‘검암역 푸르지오 프라베뉴’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 2층~지상 25층, 3개 동, 전용면적 60~84㎡, 총 441가구 규모로 조성된다.

단지는 기존 검암지구의 생활 인프라를 이용할 수 있으며, 청라국제도시와 검단신도시의 상업·문화시설 등도 비교적 접근이 가능하다. 검암역(공항철도·인천2호선)을 이용할 수 있어 서울과 인천 주요 지역으로 이동이 가능하며, 인천국제공항과 김포공항, 마곡산업단지 등으로의 접근성도 갖췄다. 공공분양으로 공급되는 만큼 특별공급 물량도 포함된다.

롯데건설은 8월 경기 부천시 원미구 상동 일원에서 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’를 분양할 예정이다. 단지는 지하 8층~지상 49층, 7개 동, 총 1,859가구 규모로 조성되며, 지하철 7호선 상동역과 인접해 있다. 인근에는 대형 쇼핑시설과 의료·행정시설이 위치하며, 초·중·고교도 가까운 거리에 있다.

두산건설은 부산 남구 대연동에서 ‘두산위브더제니스 대연’을 공급할 예정이다. 단지는 지하 5층~지상 최고 42층, 2개 동, 총 258가구 규모로 조성되며, 이 가운데 전용면적 59~84㎡ 176가구가 일반분양된다. 부산지하철 2호선 못골역과 대연역을 이용할 수 있으며, 주변에 학교와 생활 인프라가 마련돼 있다.