[헤럴드경제=정대한 기자] 스타벅스의 이른바 ‘탱크데이’ 논란 이후 경쟁업체인 투썸플레이스의 신용·체크카드 추정 결제액이 석 달 연속 앞선 것으로 나타났다. 저가 커피 프랜차이즈 메가MGC커피의 추격도 거세다.

4일 AI 데이터 기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 지난달 투썸플레이스의 추정 결제액은 1170억5000만원으로, 스타벅스(1100억6000만원)보다 약 70억원 많았다.

투썸플레이스는 지난 5월부터 석 달 연속 스타벅스 결제액을 넘어섰다. 최근 3년간 통계에서 투썸플레이스가 월별 결제액 기준으로 스타벅스를 앞선 것은 지난 5월이 처음이다. 5월 기준 투썸플레이스가 1236억5000만원으로, 스타벅스(1211억9000만원)보다 25억원 많았다.

6월에는 투썸플레이스가 1206억8000만원을 기록했다. 스타벅스는 1003억9000만원으로 추락하면서 격차가 약 203억원까지 벌어졌다. 지난 5∼7월 석 달간 누적 결제액은 투썸플레이스가 3613억8000만원으로, 스타벅스(3316억4000만원)보다 298억원 앞섰다.

앞서 스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 5월 18일 텀블러 할인 행사에 ‘탱크데이’ 등의 표현을 사용해 논란을 빚었다. 이후 스타벅스의 주간 결제액과 앱 신규 설치 건수는 감소했다. 다만 지난달에는 스타벅스 결제액이 전달보다 9.6% 증가했다. 투썸플레이스와 스타벅스의 결제액 1위 경쟁은 당분간 이어질 것으로 보인다.

한편 메가MGC커피의 지난달 결제액은 982억1000만원으로, 전달보다 1.6% 증가하면서 1000억원에 근접했다. 더본코리아가 운영하는 빽다방 결제액은 245억원으로, 전달과 비슷한 수준을 유지했다.