포항·광양지역 고교 1학년 우수학생 83명 신규선발 졸업 시까지 최대 3년간 지원 기존 선발학생 포함 총 224명 대상 장학금 지원 2020년 시작 이후 7년간 누적 1422명 지원

[헤럴드경제=서재근 기자] 포스코청암재단은 지난 30일 광양 백운교육관, 31일 포항 효자아트홀에서 각각 2026년도 포스코등대장학생 증서수여식을 개최했다고 밝혔다.

수여식에는 신규 선발된 장학생과 학부모, 지역 교육지원청 관계자 등이 참석해 학생들의 성장을 응원하고 미래를 함께 축하했다.

포스코청암재단은 포항·광양지역 고등학생들의 안정적인 학업환경 조성과 미래인재 육성을 위해 올해 새롭게 83명의 등대장학생을 선발했다. 기존에 선발돼 계속 지원을 받고 있는 2·3학년 장학생 141명을 포함하면, 올해 지원대상은 총 224명이다.

올해부터 포스코등대장학사업은 고등학교 1학년 신입생 대상 선발체계로 개편됐다. 포항·광양지역 37개 고등학교에서 학업 성적이 우수하고 품행이 단정한 1학년 모범 학생 83명을 새롭게 선발했으며, 이들은 연례 재심사를 거쳐 고등학교 졸업 시까지 최대 3년간 안정적으로 지원받는다.

선발된 장학생에게는 100만원의 장학금과 함께 학습·진로 설계를 지원하는 6주간 관리형 멘토링 프로그램과 대학입학 컨설팅이 제공돼, 보다 실질적인 학업·진학 성장을 돕는다.

등대장학사업은 2020년 시작된 이후 올해로 7년째를 맞이하며, 그간 누적 1422명의 학생에게 장학금과 교육 프로그램을 지원해온 포항·광양 지역 대표 장학사업으로 자리매김했다.

포스코청암재단 관계자는 “선발체계 개편을 통해 고등학교 입학 시점부터 졸업까지 보다 장기적이고 체계적인 지원이 가능해졌다”며 “한층 강화된 멘토링과 진학 컨설팅을 통해 지역 청소년들이 구체적인 목표를 세우고 자신의 가능성을 마음껏 펼쳐 나가길 바란다”고 말했다.

1971년 제철장학회로 출범한 포스코청암재단은 반세기 넘게 경제적 여건에 관계없이 미래인재들이 꿈을 키워나갈 수 있도록 든든한 후원자 역할을 해오고 있다.

포스코등대장학사업 외에도 포항·광양 지역 출신 대학 신입생을 선발해 졸업 시까지 매년 500만원의 장학금을 지원하는 포스코비전장학 등 다양한 장학사업을 지속해서 전개하고 있다.

한편, 포스코청암재단은 최근 서울 포스코센터에서 ‘2026 포스코해외유학장학 증서수여식’을 개최하고 해외 명문대 박사과정에 진학하는 장학생 2명에게 장학증서를 수여했다.

‘포스코해외유학장학’은 우수한 국내인재들이 경제적 부담을 덜고 해외유수 대학에서 연구에 전념할 수 있도록 지원하는 장학사업이다. 재단은 글로벌 기술·지식 경쟁이 심화되는 가운데 미래 국가경쟁력을 이끌 핵심인재를 육성하기 위해 올해부터 이번 사업을 시작했다.