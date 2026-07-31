효행, 안전, 복지, 환경, 보건, 경제, 문화예술, 체육, 교육, 지역발전 부문

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시(시장 박관열)는 제55회 광주 시민의 날을 맞아 시정 발전에 기여한 시민을 발굴·시상하기 위해 ‘2026년 광주시 시민 대상’ 선정 계획을 공고했다고 31일 밝혔다.

시민 대상은 시정 발전에 기여한 공로자들의 헌신을 기리고 시민으로서의 자긍심과 애향심을 높이기 위해 마련됐다.

선발 부문은 효행, 안전, 복지, 환경, 보건, 경제, 문화예술, 체육, 교육, 지역발전 이렇게 10개 부문이다. 선발 인원은 부문별 1명씩 총 10명이다.

선발 대상은 2026년 7월 31일 현재 광주시에 2년 이상 계속 거주하고 있거나 광주시 지역 내 직장에서 2년 이상 계속 근무한 사람 중 해당 분야에서 뚜렷한 공적이 있는 사람이다.

후보자는 4급 이상 공무원, 읍면동장, 지역 내 관계 기관장, 사회단체장의 추천을 받거나 광주 시민 20명 이상의 추천을 받아 신청할 수 있다.

접수 기간은 8월 3일부터 14일까지이며 전자우편과 우편, 방문을 통해 접수할 수 있다.

추천 서류와 세부 사항은 광주시청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있으며 그 밖에 문의는 광주시청 행정지원과로 하면 된다.

시는 접수된 후보자를 대상으로 시민대상심사위원회의 심사를 거쳐 수상자를 최종 선정할 예정이다. 시상은 오는 9월 28일 열리는 제55회 광주시민의 날 기념식에서 진행된다.