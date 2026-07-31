몽마르뜨공원·우면생태놀이터 주민 맞춤형 운동·휴게공간으로 재정비... 9월 마무리해 생활밀착형 공원 조성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 몽마르뜨공원과 우면생태놀이터를 주민 맞춤형 운동·휴게공간으로 새롭게 정비해 일상 속 휴식과 여가를 누릴 수 있는 생활밀착형 공원으로 조성한다.

이번 사업은 단순한 시설 보수를 넘어 구민들이 생활 속에서 느끼는 불편을 해소하고 이용 편의와 안전성을 높이기 위해 마련됐다. 대상지는 반포4·서초3동에 위치한 몽마르뜨공원과 양재1동 우면생태놀이터로, 지난 6월 착공해 현재 순조롭게 공사가 진행 중이다. 구는 오는 9월까지 사업을 마무리해 도심 속 여가·휴게공간의 기능을 한층 강화한다는 계획이다.

먼저 몽마르뜨공원에는 우천 시 이용이 제한됐던 운동공간에 지붕을 설치해 날씨와 관계없이 이용할 수 있는 지붕형 운동공간을 새롭게 조성한다. 또, 장미원을 리모델링해 주민들이 계절의 변화를 가까이에서 느낄 수 있는 휴식 공간도 마련할 예정이다.

또, 우면생태놀이터는 어린이·부모·어르신이 함께 이용할 수 있는 ‘3세대 통합형 공간’으로 탈바꿈한다. 탁 트인 수(水)공간과 시니어 운동 공간을 새롭게 조성, 노후된 조합놀이대를 전면 교체해 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공할 계획이다.

전성수 서초구청장은 “내 집 앞 공원이 구민들에게 가장 편안한 휴식처이자 일상에 활력을 더하는 생활 속 쉼터가 되길 기대한다”며 “앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울여 일상과 맞닿아 있는 생활밀착형 공원을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.