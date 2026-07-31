폭염 속 어려운 이웃 없도록, 복지 사각지대 조기 발굴 및 지원 강화 20개 동 주민 122명 참여, 주택가·생활 밀착형 상점 방문해 현장 홍보

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 연일 계속되는 폭염 속에서 지역 내 위기가구를 조기에 발견하고 복지 사각지대를 해소하기 위해 ‘구석구석발굴단 혹서기 집중 발굴 캠페인’을 전개했다.

이번 캠페인은 혹서기 무더위에 건강과 생계 위협이 커지는 취약계층을 선제적으로 살피고자 추진됐다.

‘구석구석발굴단’은 지난 2022년 10월 구성된 주민 중심의 복지 인적 자원망이다. 지역 사정에 밝고 봉사 의지가 높은 20개 동 주민 122명이 활발히 참여하고 있다. 발굴단은 매월 상시 발굴 활동을 펼치고 있으며, 취약계층의 어려움이 가중되는 여름과 겨울철에는 집중 발굴 활동을 통해 복지 도움이 필요한 이웃을 발 벗고 찾아 나서고 있다.

이번 캠페인 기간 각 동 구석구석발굴단원들은 관내 주택가와 골목상권을 직접 누비며 현장 홍보를 펼쳤다. 주거 취약지역 가구의 우편함과 문고리에 복지 도움 안내문을 부착하고, 부동산·편의점·미용실·병의원·약국 등 주민 이용이 잦은 생활 밀착형 업소를 방문해 복지 사각지대 위기가구 발견 시 신고 방법과 제보 절차를 안내했다.

주요 홍보 내용은 ▷‘성북희망톡’, ‘복지위기 알림 앱’ 등 온라인 신고 창구 ▷보건복지부(☎129), 서울시 안심돌봄(☎120) 등 전화 상담 창구 ▷복지사각지대 발굴 홍보 물품 배부 등이다. 주민들은 주변에 어려움을 겪는 이웃을 발견하면 스마트폰 앱이나 전화로 누구나 손쉽게 제보할 수 있다.

이승로 성북구청장은 “연일 이어지는 폭염 속에서 홀로 어려움을 견디는 구민이 없도록 취약 가구를 세심하게 살피겠다”며 “앞으로도 구석구석발굴단과 긴밀히 협력해 도움이 필요한 이웃을 신속히 발견하고 촘촘히 지원함으로써 든든한 지역사회 보호 체계를 강화해 나가겠다”고 강조했다.