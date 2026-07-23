인공지능(AI) 시대 소상공인 정책 방향 모색 위한 전문가 특강... 현장 중심 정책 대응과 디지털 전환 지원 방안 공유

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 21일 소상공인과 전통시장 상인회 관계자 등 80여 명이 참석한 가운데 ‘소상공인 정책 환경 변화와 지방정부의 역할’을 주제로 특강을 개최했다.

이번 강의는 인공지능(AI) 기술 확산과 디지털 중심의 경제환경 변화에 대응해 소상공인 지원정책의 방향을 모색하고, 지방정부의 역할을 공유하기 위해 마련됐다.

강연은 ‘소상공인을 버린 AI’ 저자인 김현성 작가가 맡아 ▷AI 시대 소상공인이 직면한 변화 ▷플랫폼 중심 경제구조의 변화 ▷지방정부의 정책 대응 방향 ▷공공의 디지털 전환 지원 필요성 등을 주제로 진행했다.

김 작가는 AI 기술이 일부 기업만을 위한 기술이 아닌 누구나 활용할 수 있는 사회적 기반이 되어야 하며, 지방정부가 소상공인의 AI와 데이터 활용을 지원할 수 있는 환경을 조성하는 역할을 해야 한다고 설명했다.

참석자들은 AI 기술 발전이 소상공인에게 미치는 영향을 살펴보고, 변화하는 정책 환경에 대응하기 위한 지방정부의 역할과 지원 방향에 대해 의견을 나눴다.

구는 중랑사랑상품권 발행, 중랑배달상품권 발행, 소상공인 경영안정 지원, 전통시장 활성화 지원 등 다양한 정책을 추진하며 지역경제 활성화에 힘쓰고 있다. 앞으로도 디지털 전환과 연계한 소상공인 지원정책을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “소상공인은 지역경제의 핵심 축인 만큼 급변하는 산업환경에 대응할 수 있는 지원체계를 갖추는 것이 중요하다”며 “현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 지원정책을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.