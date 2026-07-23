[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시가 2022년 홍준표 전 시장 재임 시절 대규모 공공기관 통합 이후 4년 만에 조직 운영 체계를 전면 개편한다.

김정기 대구시 행정부시장은 23일 오후 대구시청 동인청사에서 기자설명회를 열어 문화예술진흥원과 행복진흥사회서비스원 등을 재편하고 도시철도건설본부를 신설하는 내용 등을 담은 민선 9기 공공기관 조직 개편안을 발표했다.

대구시는 통합기관에 대한 조직진단과 의견수렴 결과를 바탕으로 공공기관의 핵심 기능과 전문성을 극대화해 미래 성장 발전을 도모하는 데 중점을 두고 개편하기로 했다.

먼저 대구문화예술진흥원은 6개 기관(대구문화재단·대구관광재단·대구오페라하우스·문화예술회관·미술관·콘서트하우스)을 통합해 운영했으나 4개 기관으로 분리 재편한다.

현 문화예술진흥원은 ‘(가칭) 문화재단’으로 명칭을 바꾸고 문화예술 정책과 예술인을 중점 지원한다.

오페라하우스와 콘서트하우스는 통합해 전국 최초의 공연전문 재단으로 바꿔 세계적 공연문화도시로 도약할 수 있는 경쟁력 확보를 추진한다.

관광본부는 전문성과 실행력을 높이기 위해 ‘(가칭) 관광재단’으로 분리·개편하고, 대구미술관은 시 사업소 체제로 전환해 공공성과 전문성을 강화한다.

대구행복진흥사회서비스원은 4개 기관(대구사회서비스원·대구여성과족재단·대구청소년지원재단·대구평생학습진흥원)을 통합·운영했지만 조직별 정체성과 컨트롤타워 기능 강화 등을 위해 3개 기관으로 분리한다.

현 통합조직은 사회서비스원으로 개편해 공적돌봄 서비스의 사각지대 해소를 위한 서비스 개발·확대에 전념하게 된다.

청소년·여성가족 부문을 통합해 ‘(가칭) 여성가족청소년재단’을 신설한다. 평생교육진흥원은 독립재단으로 신설해 위상을 강화한다.

대구교통공사는 건설업무를 분리해 시 산하에 도시철도건설본부를 신설해 업무를 이관한다.

공공시설관리공단은 현재의 통합 체계를 유지하면서 시설 관리 시스템을 고도화할 계획이다.

시는 조직 개편 과정에서 분리되는 기관 소속 직원들의 불안과 혼란을 줄이기 위해 현재 직원의 잔여 임기와 연봉·직급을 보장할 계획이다.

또 통합 이전 채용 직원은 원소속 기관 복귀를 원칙으로 하고, 그 이후 채용직원은 ‘인사조정위원회’를 구성해 개인별 희망과 고충을 반영해 배치하기로 했다.

대구시는 신속히 세부적인 조직 개편 계획을 수립하고 9월부터 새로운 기관장을 선출해 재단 분리·신설을 위한 행정절차를 밟을 계획이다.

김정기 대구시 행정부시장은 “이번 조직 개편은 각 분야 전문성과 핵심 기능을 극대화해 양질의 공공서비스를 제공하고 분야별 산업생태계를 활성화하기 위한 것”이라며 “현장의 다양한 의견을 지속적으로 반영해 대구시 공공기관의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.