[헤럴드경제=홍승희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 기술보증기금, 한국자산관리공사와 ‘인공지능(AI)감사 전문성 제고 및 적극행정 지원을 위한 감사업무 교류 및 지원 협약’을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 업무협약은 신규 국제 표준인 국제내부감사표준(GIAS)에 맞춰 최근 증가하는 감사 위협에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 협약을 맺은 3개 기관은 AI기반 감사역량을 공동으로 강화하고 각 기관 내에 적극행정 문화를 정착시키는 데 힘을 모으기로 했다.

주요 내용은 ▷AI 기반 감사 기법 공동 발굴 및 도입 사례 공유 ▷AI 감사 역량 강화를 위한 실무자 합동 회의 개최 ▷적극행정 지원 제도 활성화를 위한 상호 자문 ▷주요 감사 사례 및 제도 개선 사항 교류 등이다.

이명원 HUG 상근감사위원은 “이번 협약은 기관간 연대로 AI기반 감사 업무를 강화하는 첫 발걸음이 될 것”이라며 “감사 우수사례를 적극 공유하고, AI를 감사에 활용하는 방안을 함께 고민하여 공공분야의 내부통제 강화 및 적극행정 지원을 성공적으로 이뤄 나가겠다”고 밝혔다.