브라질 현지공장 일대 CSR 강화 나무 10만그루·치과 진료 8만건 2032년까지 11억달러 투자 약속

현대자동차그룹이 브라질에서 추진 중인 사회공헌 활동을 대폭 확대, 현지 사회와의 동반 성장에 힘을 보탠다. 숲을 복원하고, 의료 사각지대를 찾아가고, 한국 문화를 알리는 등 정의선 현대차그룹 회장이 2024년 밝힌 ‘지역사회와의 동반성장’ 약속을 구체화해 브라질 사회의 문제 해결에 대한 기여를 강화하겠다는 구상이다.

현대차그룹은 브라질 상파울루주 피라시카바 지역을 중심으로 추진해 온 사회공헌 활동의 범위와 규모를 확대한다고 23일 밝혔다.

현대차그룹은 브라질을 남미 전략의 핵심 시장으로 보고 현지 생산 기반을 넓혀 왔다. 현대차는 1992년 브라질 시장에 처음 진출한 뒤 2012년 상파울루주 피라시카바 공장을 완공했다. 연간 생산능력은 약 18만대로, 현재 HB20과 크레타 등 현지 전략 차종을 생산하고 있다. 피라시카바는 현대차의 브라질 사업을 뒷받침하는 핵심 생산 거점이다.

정 회장은 앞서 2024년 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령을 만나 2032년까지 11억달러(약 1조6000억원) 규모의 투자 계획을 밝히고, 지역사회를 위한 사회공헌 활동 추진 의지도 전한 바 있다. 소리소 시다다우는 2014년 시작됐다. 초기에는 아동과 청소년을 중심으로 운영됐지만, 이후 경찰관과 소방관, 공공안전 분야 종사자, 지역 기관 관계자 등으로 지원 대상을 넓혔다. 진료 지역도 현대차 생산공장이 있는 피라시카바에서 인근 위성 도시로 확대됐다.

올해 5월 기준 누적 진료 건수는 8만3000여 건이다. 현대차는 향후 피라시카바 인근에서 의료 접근성이 낮은 지역을 중심으로 수혜 대상을 추가 확대할 계획이다.

문화와 교육 분야에서는 현대글로비스와 현대오토에버가 프로그램을 운영한다. 현대글로비스는 한국과 브라질을 잇는 문화 교류 활동으로 2023년부터 진행해 온 ‘한국영화제’를 올해도 이어간다. 현대글로비스는 또 피라시카바 지역 주민들이 클래식과 대중음악 공연을 접할 수 있도록 피라시카바 교향악단을 후원하고 클래식 콘서트도 개최한다. 현지 아동·청소년을 대상으로는 ‘유도클럽’을 운영해 스포츠와 사회정서 교육을 지원할 계획이다.

현대오토에버는 정보기술 교육 프로그램인 ‘인스티투토 포마르 렉처스’를 강화한다. 교육 대상은 피라시카바 사회복지기관의 추천을 받아 직업교육을 받고 있는 청소년들이다. 정경수 기자