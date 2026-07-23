‘코리아-ITER 퓨전 데이’ 행사

HD현대중공업이 제작에 참여한 국제핵융합실험로(ITER) 핵심 장치가 최종 조립(사진) 단계 돌입했다.

HD현대중공업은 22일(현지시간) 프랑스 남부 카다라슈 ITER 건설 현장에서 열린 ‘코리아-ITER 퓨전 데이’ 행사에 참석했다고 23일 밝혔다.

이날 행사는 HD현대중공업이 제작한 ITER의 마지막 진공용기 섹터가 열차폐체 및 초전도 자석과 결합, 섹터 모듈로 조립된 것을 기념하기 위해 마련됐다. 터 모듈은 최종 조립을 위해 토카막 피트(핵융합로 주요 장치가 조립되는 공간)으로 이동됐다. 이후 다른 8개 섹터 모듈과 결합돼 약 5000톤 규모의 도넛 형태 진공용기로 완성될 예정이다.

ITER는 한국과 유럽연합(EU)을 비롯해 미국, 일본, 중국, 러시아, 인도까지 총 7개 회원국이 공동으로 프랑스 카다라쉬에서 세계 최대 규모의 핵융합실험로를 건설하는 국제 프로젝트다.

HD현대중공업은 ITER를 구성하는 전체 진공용기 섹터 9개 가운데 4개를 제작했다. 2010년 한국에 배정된 2개 섹터를 수주한 데 이어, 2016년 유럽연합에 배정된 물량 2개까지 추가로 수주해 2024년까지 전량 인도했다.

진공용기는 1억도 이상의 초고온 플라즈마를 둘러싸고 고진공 환경을 유지하는 ITER의 핵심 장치다. 진공용기 섹터는 높이 11.3미터, 폭 6.6미터, 무게 약 400톤에 달하는 초대형 구조물임에도 각 섹터가 정밀하게 결합될 수 있도록 높은 수준의 제작 난도가 요구된다.

HD현대중공업은 선박과 해양플랜트 건조 과정에서 축적한 기술과 초대형 구조물 제작·품질관리 역량을 바탕으로 진공용기 섹터 제작을 성공적으로 수행했다. 그 공로를 인정 받아 이날 행사에서 감사패를 수상하기도 했다.

한영대 기자