매출(1조5770억원)도 최대 데이터센터 배전·초고압 변압기 사업 성장 주도

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 올해 2분기 매출 1조5770억원, 영업이익 1785억원을 기록했다고 23일 밝혔다.

이는 분기 기준 사상 최대 실적이다. 지난해 같은 기간과 비교했을 때 32.3%, 64.4% 증가했다. 2분기 신규 수주액은 약 2조1000억원이다. 현재 수주잔고는 전 분기 대비 약 1조4000억원 증가한 7조원이다.

전 사업분야에서 성장을 거듭한 가운데 데이터센터 배전 사업과 초고압 변압기 사업이 성장을 주도했다. LS일렉트릭의 2분기 초고압 변압기 매출은 전년 대비 91.2% 증가했다. 지난해 준공한 부산 초고압 변압기 2생산동이 생산 안정화 단계로 접어들며 공급량을 확대하고 있는 결과다. 초고압 변압기 자회사 LS파워솔루션 매출도 전년 대비 약 39% 증가했다.

글로벌 권역별로는 북미 시장에서의 성과가 가장 높았다. 이 지역에서만 약 4000억원의 매출을 달성, 지역 분기 매출 기록을 경신했다.

유럽, 중동, 아세안에서도 성장세를 보였다. 신재생에너지 확대 추세에 발맞춰 전력망 교체 수요를 집중 공략한 결과 스페인 법인 매출은 전년 대비 약 21% 늘었다. 중동 법인 매출은 전력 인프라 투자 확대로 약 42% 급증했다. 베트남 법인 매출은 데이터센터 건설, 제조업 설비 확충 등 글로벌 기업들의 투자 확대에 힘입어 약 34% 신장됐다.

LS일렉트릭 관계자는 “북미를 비롯한 글로벌 시장에서 전력 인프라 수요가 폭발적으로 증가하는 가운데 배전 설루션부터 초고압 변압기까지 고부가가치 제품 중심의 수주가 늘어나며 사상 최대 실적을 달성했다”며 “앞으로도 초고압직류송전(HVDC), 저압직류배전(LVDC) 등 미래 전력 솔루션 사업에서도 성과를 창출해 글로벌 시장 점유율 확대에 박차를 가할 것”이라고 말했다.