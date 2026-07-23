한-투르크 물산업 협력 확대를 위한 초청행사 개최

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부와 외교부는 21일부터 23일까지 투르크메니스탄 정부 대표단을 초청해 ‘한-투르크메니스탄 물산업 협력사절단’ 행사를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지난해 정부가 최초로 추진한 민관협력 방식의 ‘한-투르크메니스탄 물산업 협력사절단’의 후속 사업으로 마련됐다.

양측은 지난해 사절단 파견을 통해 물 분야 협력 가능성을 확인하고, 이를 바탕으로 양국 간 협력을 보다 구체화하고 실질적인 협력 기반을 확대하기 위해 이번 초청행사를 추진했다.

투르크메니스탄 정부대표단은 21일부터 이틀간 한국수자원공사 통합운영센터, 화성 인공지능(AI)정수장, 경인아라뱃길 등 수도권 일대의 물관리 기반시설 현장을 방문해 한국의 디지털 물관리와 운영체계를 살펴봤다.

또 운하 점검, 수질처리 등 우수기술을 보유한 국내 기업을 방문해 기술 적용 사례를 확인하고 협력 가능성을 논의했다.

행사 마지막날인 23일에는 서울 용산구 몬드리안서울이태원에서 중앙아시아 5개국 정부 관계자가 참여하는 ‘한-중앙아 물산업 협력 다자간담회’와 민간 기업들이 함께 참여하는 ‘물산업 협력세미나’가 열린다.

이 행사에서 한국을 비롯한 중앙아시아 5개국 관계자들은 각국의 물관리 정책과 주요 현안을 공유하고, 지속 가능한 물관리와 기후변화 대응을 위한 협력방안을 논의한다.

또 국내 물기업과 중앙아시아 정부기관 간 일대일 기업상담회를 통해 향후 협력 가능성을 모색할 예정이다.

김호은 기후부 물이용정책관은 “그간 중앙아시아 국가들과 쌓아온 긴밀한 협력이 이제는 국내 우수 물기업의 기자재 납품, 시설 구축 등 실질적인 녹색 수출 성과로 나타나고 있다”며 “앞으로도 우리 물기업들이 해외 현지에서 안정적으로 사업을 추진할 수 있는 기반을 조성하는 데 앞장서겠다”고 말했다.