유료방송 업계서 유일하게 수상 현장 안전관리·안전문화 확산 성과

[헤럴드경제=김광우 기자] SK브로드밴드는 산업재해 예방과 안전보건 문화 확산에 기여한 공로를 인정받아 한국산업안전보건공단 이사장 표창을 받았다고 23일 밝혔다.

이날 대한상공회의소에서 열린 ‘2026 서울 산업안전보건의 달 기념식’에서 SK브로드밴드는 유료방송업계에서 유일하게 수상했다. 다양한 민관협력을 통한 현장중심 안전관리 강화, 산재예방 성과 창출, 사회적 안전문화 확산 활동 등에 긍정적 평가를 받았다.

그동안 SK브로드밴드는 안전보건 전담 조직을 필두로 산업재해 예방활동을 전개했다. 올해 3월 서울소방재난본부와 업무협약을 체결해 5월부터 주요 사업장 내 소방안전 시스템 컨설팅을 통해 상시 안전교육을 진행하고 있다. 9월에는 국내 대표 안전문화 축제인 서울 안전한마당에도 참가할 예정이다.

SK브로드밴드는 사업장 내부의 안전관리 수준을 높이는 데 그치지 않고, 공공기관과 함께 시민 참여형 공모전과 안전교육을 운영하는 등 안전보건 활동의 범위를 사회 전반으로 넓혀왔다.

7월 산업안전보건의 달을 맞아 열린 이날 기념식에서는 시민들의 안전의식 제고를 위해 SK브로드밴드가 5월부터 진행한 ‘대국민 안전보건 문화 확산 공모전’ 시상식도 진행됐다.

SK브로드밴드가 고용노동부 산하 서울지방고용노동청, 한국산업안전보건공단 서울광역본부와 함께 주최한 이번 공모전은 고용노동부의 산업재해 예방 노동안전 슬로건인 ‘내 일터 안전하게, 내일 더 행복하게’를 주제로 약 3000건의 작품들이 경쟁을 펼쳤다.

대상은 ▷아빠! 오늘도 안전하게 퇴근은 우리가족 행복(학생 부문) ▷방심한 순간 깨지는 건 달콤한 일상입니다(성인 부문)가 차지했다. 대상과 최우수상, 우수상 수상자들은 산재예방 결의에 참여했고, ‘행동심리학으로 보는 안전한 일터 조성’ 강연도 진행됐다.

대상 2편과 더불어 최우수상 4편, 우수상 6편 등 수상작들은 향후 서울 안전한마당 행사에 전시되고, 각종 안전문화 교육 자료에도 다양하게 활용된다. 수상작들은 행정안전부 ‘소통24’ 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

성진수 SK브로드밴드 CSPO(최고안전보건책임자)는 “가정과 일터의 안전문화 중요성을 강조하기 위한 이번 공모전에 참여해 주신 모든 분께 감사드린다”며 “앞으로도 SK브로드밴드는 다양한 민관협력을 통해 안전문화 확산에 기여할 것”이라고 밝혔다.