주가 급등에 계획보다 두 달 앞당겨 마무리 내년 1000억원 규모 추가 매입 전망

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 1000억원 규모의 자사주 매입을 당초 계획보다 앞당겨 조기에 완료했다.

23일 증권업계에 따르면 LG전자는 주주가치 제고를 위해 올해 추진 중인 자사주 매입을 예정된 기한보다 두 달 이상 앞당겨 마무리했다.

앞서 LG전자는 연초 이사회 결의를 거쳐 NH투자증권과 자기주식취득 신탁계약을 체결하고 오는 9월 말까지 1000억원 규모의 자사주를 장내 매입하기로 한 바 있다.

최근 LG전자 주가가 큰 폭으로 상승하면서 자사주 매입 완료 시점도 계획보다 앞당겨졌다. LG전자 주가는 이사회에서 자사주 매입 안건을 결의하기 전날인 1월 28일 보통주 9만9900원, 우선주 5만600원(종가 기준)이었다.

이후 자사주 매입을 위해 신탁계약을 체결한 2월 2일부터 7월 중순까지 평균 가격은 보통주 16만3870 원, 우선주 6만4605원(종가 기준)까지 급등했다. 상승폭은 보통주 64%, 우선주 28%다.

LG전자는 지난해 말 공시한 ‘기업가치 제고계획 이행현황’을 통해 2년간 2000억원 규모의 주주환원정책을 발표했다. 그 일환으로 첫 해 계획한 자사주 매입이 당초 일정보다 이른 시점에 완료되면서 LG전자의 주주환원정책에 대한 예측 가능성도 한층 더 높아졌다는 평가가 나온다. 내년에도 1000억원 규모의 자사주 추가 매입이 예상된다.

올해 초 개정된 3차 상법 개정안에 따라 이번에 매입한 자사주는 1년 내 소각이 예정돼 있다. 통상 자사주 매입 및 소각은 유통주식수를 줄여 주당순이익(EPS), 주당순자산(BPS) 등의 수익지표를 개선하는 효과가 있다.