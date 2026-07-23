‘LG 퓨로텍’, ‘이지클린 법랑’ 등 생산 개시 북미·유럽·중국·인도·동남아 시장 공급 창원 공장 포함하면 연간 생산능력 총 6500t 가전·건축자재에 첨가…수요 증가에 대응

[헤럴드경제=김현일 기자] LG전자가 베트남 하이퐁 생산법인에서 유리 파우더 기반 기능성 소재 ‘LG 퓨로텍’과 ‘이지클린 법랑’ 생산라인 가동을 개시했다고 23일 밝혔다.

기능성 소재는 LG전자가 기업간거래(B2B) 주력 사업으로 육성 중인 신사업이다. 최근 산업 전반에서 위생∙안전 기준이 강화되고 기능성 소재 수요가 빠르게 늘어나자 하이퐁에 생산라인을 신설했다.

하이퐁 생산라인은 3200㎡(약 970평) 규모의 전용 공간에 구축됐으며 연간 약 2000t의 생산능력을 갖췄다. 기존 경남 창원 LG 스마트파크(연간 약 4500t) 생산라인까지 합하면 총 6500t 규모의 연간 생산능력을 갖추게 됐다.

LG전자는 하이퐁 생산라인을 북미·유럽·중국은 물론 인도·동남아 등 글로벌 사우스 시장 수요에 대응하는 핵심 생산기반으로 활용할 계획이다.

창원과 하이퐁의 생산능력을 바탕으로 글로벌 고객 수요와 생산계획에 맞춰 안정적으로 제품을 공급하고, 납기 대응력을 높여 B2B 사업 확대를 기대하고 있다.

LG 퓨로텍은 플라스틱, 페인트, 고무 등의 자재에 소량 첨가해 미생물로 인한 오염을 억제하는 항균·항곰팡이 기능성 소재다. 원재료 변형을 최소화하면서 다양한 소재와의 호환성이 높은 것이 특징이다. 세탁기, 냉장고, 에어컨 등 가전제품뿐 아니라 건축자재, 위생용품, 식품 포장재, 의료장비 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

이지클린 법랑은 금속 표면에 유리질 세라믹을 얇게 입히는 기능성 코팅 소재다. 전자레인지와 오븐 등 조리가전 내부에 적용하면 음식물이나 기름때를 쉽게 제거할 수 있다. 장기간 사용해도 변색과 긁힘이 적다. 고온에서도 품질을 유지해 위생·관리 편의성이 중요한 주방가전의 핵심 소재로 활용된다.

LG전자는 하이퐁 생산라인 전체 공정의 약 80%를 자동화했다. 이를 통해 생산 효율성과 안정성을 높이고 제품의 품질 균일성도 확보했다고 밝혔다.

특히 핵심 공정인 용융에 정밀 온도제어 기술을 적용해 내부 온도를 균일하게 유지하도록 했다. 용융로 내부에 온도 편차가 발생하면 제품의 품질이 떨어질 수 있다. 용융로 내부의 보호막 역할을 하는 내화물이 마모되거나 녹을 경우 용융 유리에 이물질이 유입될 수 있는 만큼 내화물 침식을 최소화하는 기술도 적용했다.

LG전자의 기능성 소재 사업 매출은 사업을 본격화한 2023년 이후 매년 두 배 이상 성장하고 있다. 관련 특허는 420여 건을 확보했다.

김영석 LG전자 HS기능성소재사업실장은 “생산 인프라와 품질 경쟁력을 기반으로 고객이 필요로 하는 차별화된 소재 솔루션을 제공하며, 사업 기회를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.