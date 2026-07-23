​지진 발생위치.[기상청 제공]
​지진 발생위치.[기상청 제공]

[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]23일 오전 3시 47분 4초 경북 예천군 북쪽 1km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다.

이번 지진의 진앙은 북위 36.66도, 동경 128.44도다.

지진 발생 깊이는 13km이다.

기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의하기 바란다”고 말했다.


kbj7653@heraldcorp.com