[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]23일 오전 3시 47분 4초 경북 예천군 북쪽 1km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다.
이번 지진의 진앙은 북위 36.66도, 동경 128.44도다.
지진 발생 깊이는 13km이다.
기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의하기 바란다”고 말했다.
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입력 2026-07-23 08:57:13
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[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]23일 오전 3시 47분 4초 경북 예천군 북쪽 1km 지역에서 규모 2.6의 지진이 발생했다.
이번 지진의 진앙은 북위 36.66도, 동경 128.44도다.
지진 발생 깊이는 13km이다.
기상청 관계자는 “지진 발생 인근 지역은 지진동을 느낄 수 있다”며 “안전에 유의하기 바란다”고 말했다.
“코스피 오늘도 불안하네” 뉴욕증시, 유가 급등에 동반 하락…나스닥 0.57%↓
22일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전 거래일보다 6.06포인트(0.01%) 내린 5만2218.58에 거래를 마쳤고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 10.24포인트(0.14%) 하락한 7498.96에, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 146.30포인트(0.57%) 내린 2만5690.90에 각각 마감했다.
가수 피오, 제주서 길 건너다 차에 치여…생명엔 지장 없어
[헤럴드경제=채상우 기자] 아이돌 그룹 블락비의 멤버이지 배우인 피오(표지훈)가 제주에서 교통사고를 당했다. 22일 제주서부경찰서에 따르면 피오는 지난 19일 오후 9시56분쯤 제주시 한림읍 한 거리에서 길을 건너다 A씨가 몰던 차량에 치였다. 피오는 이 사고로 팔꿈치와 무릎 등을 다쳐 병원에 이송됐으며 부상 정도가 크지는 않은 것으로 전해졌다. A씨는 음주운전이나 신호위반은 하지 않은 것으로 파악됐다. 경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.