[헤럴드경제=박연수 기자] 매일유업은 자사의 대표 제품 8종이 올리브영 미국 패서디나점과 올리브영 미국 온라인몰에 입점했다고 23일 밝혔다.

미국 시장에 선보인 제품은 저당·고단백 컨셉의 ‘매일두유’ 3종, 상큼한 과일맛에 부드러운 우유맛을 더한 ‘피크닉’ 2종, 이너뷰티를 위한 ‘셀렉스 밀세라 콜라겐’ 3종이다.

매일두유는 국내 저당두유 시장 1위 브랜드이다. ‘매일두유 99.9 플레인’, ‘매일두유 고단백 플레인’, ‘매일두유 검은콩’ 등 3종으로 미국의 ‘클린라벨(Clean Label)’ 트렌드와 비건 수요를 공략할 계획이다. 클린라벨은 원료 성분의 투명성을 중시하는 트렌드다.

1984년 출시한 피크닉은 K-컬처에 관심이 높은 미국의 1020세대 소비자들을 공략한다. 셀렉스 밀세라 콜라겐을 선보인다. 이너뷰티 루틴화 소비 트렌드도 겨냥했다.

매일유업 관계자는 “글로벌 소비 확장을 위해 기업 경쟁력을 강화하고 있으며, 앞으로도 해외 시장 공략에 박차를 가할 계획”이라고 말했다.