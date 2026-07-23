7월 25일부터 10월 17일까지 13개 동 주민총회 순차 개최 주민자치계획 직접 심의·의결… 생활 속 주민자치 실현

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 정창수)는 7월 25일부터 10월 17일까지 13개 동 주민자치회가 주관하는 2026년 주민총회를 순차적으로 개최한다.

주민총회는 주민들이 우리 동네에 필요한 사업과 예산, 주요 의제를 함께 논의하고 결정하는 주민공론장이다. 주민자치회가 마련한 주민자치계획을 공유하고 토론한 뒤 투표를 통해 최종 의결하는 자리로, 지역의 변화를 주민 스스로 만들어가는 주민자치의 핵심 과정이다.

주민자치회는 총회에 앞서 주민 의견을 폭넓게 담아내기 위해 마을 의제 발굴과 의견수렴, 정책공유회 등을 거쳐 주민자치계획을 수립했다. 의제공람지 제작·배포와 주민설명회 등 다양한 홍보 방식을 활용해 주민들의 참여도 독려했다.

올해 주민총회는 7월 25일 번3동과 번2동을 시작으로, 번1동, 미아동, 우이동, 송중동, 수유3동, 삼각산동, 송천동, 수유1동, 인수동, 삼양동, 수유2동 순으로 이어진다. 주민 누구나 거주하는 동 주민총회에 참여해 주민자치회가 발굴한 사업을 살펴보고 우리 동네에 필요한 계획을 직접 심의·의결할 수 있다. 의결된 사업은 주민자치회 운영과 사업 추진의 기초자료로 활용될 예정이다.

동별 주민총회 일정은 ▷7월 25일 번3동(11시, 오현초등학교 2층), 번2동(15시, 번동제일교회 3층) ▷8월 29일 번1동(13시, 평강교회 2층) ▷9월 5일 미아동(13시 30분, 주민센터강당 4층), 우이동(15시, 솔밭공원) ▷9월 8일 송중동(14시, 장소 미정) ▷9월 12일 수유3동(13시, 성실교회 2층), 삼각산동(15시, 주민센터강당 지하 1층) ▷9월 19일 송천동(11시, 소망교회 1층), 수유1동(13시, 영성교회 2층), 인수동(15시, 강북문화예술회관 행복실) ▷10월 17일 삼양동(11시, 주민센터강당 5층), 수유2동(14시, 성북교회 2층)이다.

정창수 강북구청장은 “주민총회는 주민들이 지역의 미래를 함께 고민하고 결정하는 가장 가까운 직접민주주의의 현장”이라며 “다양한 주민 의견이 반영될 수 있도록 참여 기반을 넓혀 주민이 주도하는 자치활동 활성화를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.