공사비 1.4조원, 3207가구 건설 단지명 ‘상도 써밋’, 랜드마크 조성

대우건설이 공사비 1조4000억원에 달하는 서울 동작구 상도15구역 재개발사업 시공사로 선정됐다. 동작구 최대 규모 통합 재개발 대단지에 하이엔드 브랜드 ‘써밋’을 적용해 지역 랜드마크 단지로 조성한다는 계획이다.

대우건설은 지난 16일 열린 ‘상도15구역 주택정비형 재개발사업’ 총회에서 시공사로 선정됐다고 20일 밝혔다.

상도15구역 재개발은 서울 동작구 상도동 279번지 일대에 지하 8층~지상 35층, 공동주택 30개동, 총 3207가구와 부대복리시설, 근린생활시설을 짓는 사업이다. 공사비는 부가가치세를 제외하고 1조4367억원 규모다.

대우건설은 해당 단지명으로 ‘상도 써밋’을 제안했다. 동작구 최대 규모 통합 재개발 단지라는 상징성을 살리기 위해 세계적 설계사 SMDP와 협업하고, 지역의 상징인 국사봉 대자연에서 영감을 받은 외관 디자인을 적용한다는 구상이다.

조망 특화 설계도 적용한다. 대우건설은 한강과 도심, 국사봉 조망은 물론 단지 내부 조망도 가능하도록 와이드 조망형 창호를 도입할 예정이다.

조경 설계도 차별화한다. 사업지 단차를 최소화해 약 4600평 규모의 중앙광장을 조성하고, 평지와 같은 보행환경을 구현한다. 지형적 한계를 보완한 덮개공원과 총 8㎞ 규모의 순환 산책로도 조성해 단지 전역을 하나로 잇는 보행 중심 설계를 선보일 계획이다.

커뮤니티 시설도 대규모로 계획됐다. 스카이브리지를 포함한 3곳의 스카이 커뮤니티를 비롯해 50m 3레인 수영장, 실내 파크골프장, 2개층을 활용한 50m 트랙 등 스포츠 커뮤니티를 도입한다.

사업 조건으로는 책임준공확약과 사업비 책임 조달을 제시했다. 원활한 이주를 위해 주택담보대출비율(LTV) 100%를 제안했으며, 분담금은 입주 시 100% 납부하는 방식을 내놨다. 써밋 브랜드 프리미엄을 통한 일반분양 수익 극대화 전략도 제안했다.

대우건설 관계자는 “대우건설은 국내에서 가장 많은 주택을 공급한 대표 건설사로서 그동안 축적한 정비사업 노하우를 바탕으로 사업을 신속하고 안정적으로 추진해 조합원들의 성원에 보답하겠다”며 “상도 최초의 써밋 단지가 될 상도15구역이 지역을 대표하는 랜드마크이자 조합원들의 자부심이 될 수 있도록 전사적인 역량을 집중하겠다”고 말했다. 윤성현 기자