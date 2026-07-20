하반기 조직개편 실행 금융사업본부 내 보증·대출·심사 기능 통합

[헤럴드경제=정호원 기자] 서민금융진흥원은 ‘사람을 살리는 금융’ 실행과 미래 금융환경에 선제적 대응을 위한 하반기 조직개편을 실시했다고 20일 밝혔다.

우선 자금 공급을 담당하는 금융사업본부는 기존에 분산되어 있던 보증·대출·심사 기능을 하나의 본부로 통합했다. 이를 통해 금융사의 대출 실행과 서금원의 보증 심사 간 연계성을 높이고 운영 효율성을 강화할 방침이다.

금융지원본부 산하 부서의 역할도 재정비됐다. 청년금융사업부는 미래자산형성지원부로, 미소금융사업부는 미소금융지원부로 각각 개편·재배치됐다. 특히 미래자산형성지원부를 통해 기존 청년층 중심이었던 자산형성 지원 대상을 전 국민의 생애주기 맞춤형으로 확대해 나갈 계획이다.

고객 상담 기능 역시 세분화·강화했다. 기존 고객지원본부를 상담지원본부로 개편하고, 하부에 상담기획부와 비대면상담부를 신설했다. 이를 통해 서금원은 종전의 신청주의적 한계를 벗어나 선제적·능동적인 상담 체계로 전환을 추진한다.

데이터 기반 연구 기능도 고도화된다. 전략기획부 내 데이터 연구 기능을 연구센터 체계로 재편해 새로 출범한다. 서민금융 관련 데이터를 발굴해 데이터 기반한 정책 연구와 신규 비즈니스 모델 수립, 맞춤형 금융서비스 개발 역량을 제고할 예정이다.

아울러 대국민 정책 전달력을 높이기 위해 기존 홍보협력실을 홍보실로 개편하고 기능을 확대했다. 정책 홍보 활동을 강화하는 한편, 신속한 언론 대응 체계를 구축하기 위함이다.

김은경 원장은 “이번 조직개편은 위기가 현실화되기 전에 선제적으로 개입하는 ‘사람을 살리는 금융’ 체계를 구축하기 위한 기관 혁신의 출발점”이라며 “상담부터 금융지원, 자산형성까지 국민 누구나 자신의 생애주기와 금융상황에 맞는 서비스를 보다 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 정책 실행력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.