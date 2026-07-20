지난해 2등급에서 최고등급 도약... 정량·정성·노력도 모두 우수 1회용품 줄이기 우수사례 선정... 체계적 성과관리로 행정역량 입증

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 최기찬)는 행정안전부 주관 ‘2026년 지방자치단체 합동평가’ 서울시 자치구 평가에서 최고등급인 ‘1등급’을 달성했다고 밝혔다.

구는 지난해 2등급에서 한 단계 상승해 올해 1등급을 획득했다. 정량평가와 정성평가, 노력도 등 평가 전 분야에서 고르게 우수한 성과를 거두며 구정 전반의 행정 역량을 인정받았다.

지방자치단체 합동평가는 행정안전부가 국가위임사무와 국고보조사업, 국가 주요 시책 등의 추진 성과를 종합적으로 평가하는 제도다. 서울시는 이를 바탕으로 25개 자치구의 정량지표 달성률과 정성평가 우수사례, 평가 준비 노력도 등을 종합 평가해 1~4등급을 부여한다.

금천구는 정량평가 대상 46개 지표 가운데 43개 지표의 목표를 달성해 93.5%의 높은 달성률을 기록했다. 복지, 보건, 안전, 환경, 일자리 등 주민 생활과 밀접한 다양한 분야에서 목표를 달성하며 균형 있는 정책 추진 역량을 인정받았다.

정성평가에서는 ‘1회용품 사용 줄이기’ 사업이 우수사례로 선정됐다. 청사 내 텀블러 세척기를 설치해 직원과 구민이 다회용 컵을 편리하게 사용할 수 있는 환경을 조성하고, 일상 속 1회용품 사용을 줄이는 실천 문화를 확산한 점이 좋은 평가를 받았다.

노력도 부문에서도 6개 평가 항목을 모두 충족하며 우수한 평가를 받았다. 구는 합동평가 종합 추진계획을 수립하고, 정기적인 추진상황 점검과 지표 담당자 교육, 부진 지표 집중관리, 우수사례 발굴 등을 지속적으로 추진했다.

또, 지표별 실적을 수시로 점검하고 부진 지표는 원인을 분석해 개선방안을 마련하는 등 체계적인 성과관리 체계를 운영했다. 이러한 부서의 협업과 꼼꼼한 성과관리가 지난해 2등급에서 올해 최고등급인 1등급으로 도약한 주요 요인으로 평가된다.

구는 이번 결과를 바탕으로 우수한 정책은 더욱 강화하고, 미달성 지표는 원인을 분석해 개선 방안을 마련할 계획이다. 앞으로도 부서 간 협업을 강화하고 주민이 체감할 수 있는 정책 성과를 지속적으로 발굴해 행정서비스의 품질을 높여나갈 방침이다.

최기찬 금천구청장은 “이번 1등급 달성은 맡은 자리에서 최선을 다한 직원들과 구정에 적극적으로 참여해 주신 구민이 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “평과 결과에 만족하지 않고 주민이 일상에서 체감할 수 있는 정책 성과를 만들어 더욱 신뢰받는 행정을 구현해 나가겠다”고 말했다.