[헤럴드경제=민상식 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 “공화당은 대러시아 제재 법안에 이란을 추가해야 한다”고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 19일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에서 지난 11일 갑작스럽게 숨진 자신의 측근 린지 그레이엄 상원의원을 거론하며 “그것이 린지가 원했던 것이고 그렇게 될 예정이었다”며 이같이 주장했다.

이 법안은 최근 미 상원이 공개한 대러 제재안 수정안을 말하는 것으로 보인다.

그레이엄 전 상원의원이 생애 마지막까지 추진해온 것으로, 러시아에서 원유와 천연가스를 가장 많이 수입하는 5개국에 미국이 최대 100%까지 관세를 부과할 수 있도록 대통령에게 권한을 부여하는 내용이 담겨 있다.

법안은 최종 관세율을 무역대표부(USTR)가 결정할 수 있도록 하고, 대통령이 미국의 국익에 부합한다고 판단하면 제재를 유예할 수 있는 재량권도 부여했다.

그동안 백악관은 대러 제재 법안이 러시아와 우크라이나 간 종전 추진을 가로막을 수 있으며 반대해왔다.