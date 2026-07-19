2025년 1월 1일 이후 출산 산모 및 임신부 대상 연간 24만 원 상당 친환경농산물 구매 지원 본인 부담 20%로 집 앞까지 편리하게 배송, 7월 28일까지 신청받아 추첨 통해 지원 대상 선정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 유보화)는 임산부의 건강한 식생활을 지원하고 친환경농산물 소비를 활성화하기 위해 임산부 1120명을 대상으로 친환경농산물 구매를 지원한다.

이번 사업은 임산부에게 연간 24만 원 상당의 친환경농산물 구매를 지원하는 사업으로, 지원금 80%(19만2000 원)를 제외한 20%(4만 8000 원)만 부담하면 신선하고 안전한 친환경농산물을 가정에서 편리하게 배송받을 수 있다.

신청 대상은 신청일 기준 성동구에 주민등록을 두고 거주하는 임산부 본인이다. 2025년 1월 1일 이후 출산한 산모이거나 신청일 기준 임신 중인 경우 신청할 수 있다. 다만, 보건소의 영양플러스사업이나 농식품바우처(임산부 유형) 혜택을 받고 있는 대상자는 중복 지원이 불가하여 제외된다.

신청은 오는 7월 28일 오후 6시까지 임산부 친환경농산물 쇼핑몰인 ‘에코이몰’에서 온라인으로 하면 된다. 온라인 신청이 어려운 경우에는 관련 구비 서류를 지참해 성동구청 지역경제과로 방문 접수도 가능하다.

구는 신청자를 대상으로 거주지 및 임산부 여부 등 지원 자격을 확인한 뒤, 무작위 추첨을 통해 총 1120명을 선정할 계획이다. 선정 결과는 오는 8월 11일까지 개별 안내되며, 8월 중순부터 임산부의 개별 주문에 맞춰 친환경농산물을 순차적으로 배송해 연말까지 지원할 예정이다.

유보화 성동구청장은 “이번 친환경농산물 지원 사업이 임산부들의 건강한 출산과 회복을 돕는 것은 물론 친환경 농가의 판로 확대에도 보탬이 되기를 바란다”며 “앞으로도 임산부와 아이 모두가 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 ‘아이 키우기 좋은 성동’ 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.