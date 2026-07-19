신림복지관 1호점, 서울YWCA봉천 2호점 개소…권역별 통합돌봄 거점 본격 운영 예방 중심의 건강·영양·심리 프로그램과 안마·휴식 등 힐링 공간 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 지난 16일 신림종합사회복지관에서 지역사회 통합돌봄 거점인 ‘관악건강돌봄이음센터’ 1호점 개소식을 개최했다.

관악건강돌봄이음센터는 관악구의 통합돌봄 특화사업으로, 지역 복지관을 중심으로 대상자를 발굴·연계하고 예방 중심 프로그램과 상시 휴게공간을 제공해 주민의 건강한 일상을 돕는 공간이다. ‘이음’이라는 명칭에는 건강·돌봄·복지 지원을 하나로 연결하여 주민에게 필요한 서비스를 제공함과 동시에, 대상자와 관(구청·동 주민센터)을 잇는 가교 역할을 수행한다는 의미를 담았다.

구는 지난 3월 공모를 거쳐 4월 신림종합사회복지관(1호점)과 서울YWCA봉천종합사회복지관(2호점)을 권역별 지역거점 수행기관으로 선정하고 업무협약을 체결했다.

통합돌봄 지역거점은 ▷통합돌봄 상담 및 안내 창구 운영 ▷사전 조사지를 활용한 대상자 발굴·의뢰 ▷운동·영양·건강관리 등 예방 프로그램 운영 ▷상시 휴게공간 제공 등 통합돌봄의 핵심 기능을 수행한다.

관악건강돌봄 이음센터 1호점은 ▷한림대 연계 건강관리 강좌 ▷영양관리 ▷낙상예방 신체활동 ▷심리·정서 지원 프로그램 등을 다채롭게 운영한다. 지난 6월 어르신을 위한 ‘찾아가는 구강보건 교육’에 이어 오는 8월에는 팜매니저가 찾아가는 다제 약물 복용 점검·교육도 진행할 예정이다.

아울러, 주민 누구나 이용할 수 있는 다목적 휴식 공간도 조성됐다. 혈압계와 인바디 등 측정 장비를 갖춘 ‘건강 Zone’에서는 관악구 지역특화서비스인 ‘어르신 건강채움 안마서비스’를 제공한다. 또 다른 공간인 ‘힐링 Zone’에서는 힐링 티(Tea)를 매개로 이웃 간 관계망을 형성할 수 있다.

구는 올해 2개소 운영을 시작으로 2030년까지 관악건강돌봄이음센터를 총 5개소로 확대할 계획이다. 이를 통해 권역별 통합돌봄 거점을 구축, 주민들이 생활권 가까이에서 건강관리와 돌봄 서비스를 편리하게 이용할 수 있는 기반을 넓혀갈 예정이다.

박준희 구청장은 “관악건강돌봄이음센터가 누구나 문턱 없이 찾아와 필요한 도움을 받고 편히 쉬어가는 우리 동네의 든든한 사랑방이 되기를 기대한다“며 ”주민들이 살던 곳에서 건강하고 존엄한 삶을 이어갈 수 있도록 ‘관악형 통합돌봄’ 체계 구축에 최선을 다하겠다“고 말했다.