이날 오전 6시 50분께 건물 붕괴 위험 조짐보이기도

[헤럴드경제=한영대 기자] 전날 인천 쿠팡 물류센터에서 난 불이 소방 당국의 밤샘 진화 작업에도 24시간 넘게 꺼지지 않고 있다.

19일 인천소방본부에 따르면 전날 오전 6시 54분께 서해구 석남동 쿠팡32물류센터에서 난 불은 24시간이 넘은 이날 오전 7시 54분에도 꺼지지 않았다.

해당 물류센터는 연면적 29만9000㎡, 지상 8층 규모로 6층에서 시작된 불이 7층까지 번진 상황이다. 이날 오전 6시 50분께는 건물 붕괴 조짐 위험이 빌생, 소방대원에게 비상탈출하라는 지시가 내려왔다. 소방 당국은 물류센터 6층에 가연성 물질인 생활용품이 쌓여 있어 진화 작업에 어려움을 겪고 있다.

소방 당국은 짙은 연기와 고열로 내부 진입이 어려워지자 건물 측면의 램프 구역을 활용해 불을 끄고 있다.

소방 당국은 전날 오후 3시 15분께 발령한 국가소방동원령을 유지하고 있다. 현장에는 고가 사다리차, 대용량포방사시스템, 고성능 화학차 등 장비 198대와 소방관과 경찰관 등 549명이 투입됐다.

소방 당국자는 “물류센터 6층과 7층 이외 다른 장소로는 화재가 확산하지 않은 상황”이라며 “진화 작업에 오랜 시간이 걸릴 것으로 예상한다”고 말했다.