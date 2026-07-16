[헤럴드경제(영천)=김병진 기자] 김병삼 영천시장이 정부가 검토 중인 국군사관학교 자운대(대전) 설립 방안에 대해 “대한민국 국방교육의 역사와 국가균형발전을 외면한 결정은 받아들일 수 없다”며 반대 입장을 밝혔다.

김 시장은 16일 성명서를 통해 “미래 장교 양성체계 개편과 첨단 국방교육 강화 필요성에는 공감하지만 국방교육 기능을 특정 지역으로 집중시키는 방식에는 반대한다”며 “이는 대한민국 장교 양성체계를 재편하는 국가적 사업인 만큼 신중한 검토가 필요하다”고 강조했다.

이어 “영천의 육군3사관학교는 수십 년간 정예 장교를 양성해 온 대한민국 대표 국방교육기관”이라며 “기존 국방교육 자산을 외면한 채 새로운 통합사관학교를 특정 지역에 집중시키는 것은 국가균형발전에도 역행하고 장기적으로 육군3사관학교의 기능과 위상을 약화시킬 수 있다”고 주장했다.

또 “정부가 미래 국방을 준비한다면 이미 구축된 교육시설과 교수진, 교육 경험 등 기존 국방교육 인프라를 적극 활용하는 것이 국가 예산 절감과 정책 효율성 측면에서도 합리적”이라고 했다.

따라서 김 시장은 정부에 국군사관학교 자운대 설립의 일방적 추진 중단과 충분한 공론화, 육군3사관학교 기능 축소 정책 재검토, 국가균형발전과 기존 국방교육 인프라를 고려한 입지 재검토, 정부·국회·국방부와 영천시 등이 참여하는 공식 협의체 구성 등을 요구했다.

김병삼 영천시장은 “영천시는 육군3사관학교의 위상을 지키기 위해 경북도와 지역 국회의원, 시민사회와 협력해 적극 대응하겠다”며 “국방교육의 역사와 전통, 국가균형발전 원칙을 지키기 위해 끝까지 책임 있게 대응할 것”이라고 말했다.