인증현판·정책자금우대·세무질문검사유예 田시장과 ‘민생 100일 찾아가는 동행간담회’

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시와 부산경제진흥원은 16일 오후 아스티부산 그랜드볼룸 홀에서 지역경제를 이끌어 온 부산 연고기업 33개사를 ‘2026년 부산광역시 명문향토기업’으로 선정하는 인증서 수여식을 개최했다.

2006년부터 시행한 부산시 명문향토기업 인증제도는 ▷부산에 본사를 두고 ▷업력 20년 이상 ▷상시 종업원 100명 이상 ▷최근 3년간 평균 매출액 200억원 이상인 기업 중 지역경제 활성화에 이바지한 기업으로 경제적 기여, 고용유지, 근로조건, 사회적 기여 등을 종합 평가해 선정한다.

이날 행사에는 전재수 시장을 비롯해 기업 대표와 임직원, 우대 시책 협조기관 관계자, 청년홍보서포터즈 등 100여명이 참석했다. 선정된 33개 기업에게는 부산시 명문향토기업 인증현판과 인증서가 수여됐고, 정책자금 우대지원, 지방 세무공무원의 질문·검사권 유예, 청년홍보서포터즈 운영 등 홍보지원, 부산도시가스 요금우대 등 다양한 기업지원 혜택이 제공된다.

이날 수여식에서는 시와 경영인증평가원이 부산광역시 명문향토기업 경쟁력 강화를 위한 국제표준(ISO) 인증심사 및 임직원 교육 이용우대 업무협약을 체결했다.

시는 ‘민생 100일 찾아가는 동행간담회’를 통해 기업과 소상공인 등 민생 현장을 직접 찾아 애로사항을 발굴하고 해결방안을 마련하는 현장중심 소통행정을 추진 중이다. 이번 간담회는 프로젝트의 3번째 동행으로 마련됐으며, 명문향토기업간 네트워크를 강화하고, 기업의 청년인재 확보, 근무환경 개선, 부산 정주여건 등에 대한 현장의견을 청취해 향후 기업지원 정책에 반영해 나갈 계획이다.

전재수 시장은 “부산시 명문향토기업은 시민과 호흡하며 성장해 온 부산의 자부심이자 경쟁력”이라며 “명문향토기업의 위상을 높이고 기업과의 네트워크를 강화해 부산을 기업하기 좋은 환경, 청년이 머물고 싶은 도시로 만들겠다”고 다짐했다.