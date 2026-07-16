[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집 출연자들이 불미스러운 소식으로 잇따라 입길에 오르고 있다.

28기 순자는 15일 자신의 SNS를 통해 형사소송과 민사소송 소장을 받았다고 밝혔다.

누구로부터 받은 소장인지는 명시하지 않았지만, ‘나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다’(약칭 ‘나솔사계’)에 출연했던 미스터 킴이라는 추정이 나오고 있다.

두 사람은 방송 밖에서 인연을 맺어 교제를 시작했으나 얼마 가지 않아 헤어졌다. 이 과정에서 두 사람은 실명 언급 없이 폭로전을 벌였다. 이후 미스터 킴은 경찰서에 출석한 사진을 공개하거나 변호사 선임, 고소장 제출 등을 직접 인증한 바 있다.

순자는 “형사, 민사 소장 두 개를 동시에 받고 제일 먼저 든 생각이 뭔지 아냐. ‘이 돈으로 우리 아들 더 좋은 거 더 많이 해 줄 수 있을 텐데, 여기다 돈을 써야 하나니’였다”라며 “요즘 신경정신과 치료도 열심히 받고 있다. 저의 마음 건강을 위해서”라고 적었다.

28기 영자·영철 부부도 결혼식을 올린지 반년 만에 불화설 및 이혼설에 휩싸였다.

불화설이 불거진 계기는 영자의 SNS에서 영철과 함께 찍은 사진이 전부 내려간 것이다. 영자는 최근까지 영철과 함께 행복한 일상을 보내는 사진을 올려왔던 터라 그 배경을 놓고 추측이 이어진 것. 다만 영철의 SNS에는 영자의 사진이 그대로 남아 있다.

누리꾼들은 영자·영철 부부가 지난 3월 tvN STORY ‘이호선 상담소’에 출연했을 당시 털어놓았던 고민까지 재소환하고 있다.

당시 부부는 연애 시작부터 여러 차례 결별과 재회를 반복하는 등 “결혼 과정이 쉽지 않았다”고 했다.

영철은 “둘만의 문제라기보다 외부 시선 때문에 다툰다”고 했고, 영자 역시 ‘나는 솔로’ 방송 후 악성 댓글과 영철의 외도 루머로 불안하고 힘들었다며 영철의 이혼 조정문까지 확인했다고 했다. 또 이전 결혼에서 겪은 상처, 경제 문제 등으로도 갈등을 겪는다고 밝혔다.

28기 영수는 지난달 70억 원을 투자받아 운영했던 전통차 제조업체 메디프레소가 파산했다는 소식이 전해진 바 있다.

영수는 “마지막까지 책임을 다하기 위해 얼마 남지 않은 개인 재산도 처분 중에 있다”며 “비록 무일푼이 되더라도 주변에 최대한 피해가 안 가도록 챙기고 있지만, 본의 아니게 피해를 드리게 된 분들께 미안하고 면목 없을 따름”이라는 입장을 밝혔다.