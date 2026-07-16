노동조합·MBK 파트너스·메리츠 양보…2000억원 DIP 추진 즉시항고·회생계획 협의 거쳐 경영정상화·M&A 추진 본격화

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스는 16일 노동조합, 대주주 MBK파트너스, 최대 채권자 메리츠금융그룹 등 이해관계자들이 2000억원의 긴급 자금을 투입하며 회생절차를 재개하기로 합의했다고 밝혔다.

이에 따라 김병주 MBK 회장은 홈플러스 회생에 필요한 2000억원 규모의 DIP(긴급운영자금) 대출에 대해 연대보증을 제공한다. 메리츠는 이를 전제로 2000억원 DIP 금융을 추진하고 회생계획 인가 절차에도 적극 협조하기로 했다.

마트산업노동조합과 일반노동조합은 37개 점포 폐점 과정에서 회사의 재정적 부담을 최소화할 수 있도록 협조할 예정이다. 이를 통해 확보되는 재원은 상품 매입 등 영업 정상화에 활용할 수 있게 된다.

DIP 금융은 MBK와 메리츠 간 입장 차이로 결렬 위기에 처했으나, 홈플러스 정상화 TF 단장인 유동수 더불어민주당 의원의 중재와 조정으로 합의에 이른 것으로 전해졌다.

홈플러스는 오는 20일 서울회생법원에 이러한 협의 내용을 반영해 즉시항고를 제기할 예정이다. 이후 회생법원의 허가와 DIP 실행에 필요한 절차, 주요 채권자들의 회생계획 동의 등이 마무리되면 긴급운영자금이 집행될 예정이다.

홈플러스는 이를 토대로 구조혁신 작업을 마무리하고, 본사·대형마트·온라인 등 잔존 사업부문의 매각을 추진해 회생절차를 성공적으로 완료한다는 방침이다.

지난 13일부터 임시 휴업에 들어간 대형마트 점포들은 즉시항고를 통해 회생법원의 회생절차 연장 결정이 나오면 협력업체들과의 협의를 거쳐 영업 재개 일정을 수립할 예정이다.

홈플러스는 “이번 합의는 단순히 운영자금 확보에 그치지 않는다. 회생절차를 이어가기 위한 핵심 이해관계자 간 공감대를 형성했다는 점에서 의미가 크다”며 “주요 채권자들의 회생계획 동의가 이어질 경우 회생계획 인가 가능성도 한층 높아질 것”이라고 강조했다.