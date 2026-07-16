주·조연급 배우 출연료 순제작비 10% 미만 최휘영 “한국 영화 재도약에 아낌없는 지원”

[헤럴드경제=손미정 기자] 영화 제작업계와 주요 매니지먼트사들이 정부가 제작 지원하는 ‘중예산영화’에서 배우 출연료를 순제작비의 10% 미만으로 책정하는 것에 협조키로 했다.

문화체육관광부(이하 문체부)와 영화진흥위원회(이하 영진위)는 16일 오후 2시, 국립현대미술관 서울관에서 국내 주요 매니지먼트사 및 영화 제작 단체들과 함께 ‘한국영화 제작 활성화를 위한 정부-제작사-매니지먼트사 간 협약’을 체결하고 이 같은 내용에 뜻을 모았다.

이날 협약식에는 최휘영 문체부 장관과 한상준 영진위원장을 비롯해 BH)엔터테인먼트, 매니지먼트숲, 제이와이드컴퍼니 등 국내 주요 매니지먼트사와 한국영화제작가협회, 한국영화프로듀서조합(PGK) 주요 관계자가 참석했다.

이 자리에 참석한 매니지먼트사와 제작업계는 영진위가 실시하는 ‘중예산영화 제작지원’ 사업의 지원작의 경우, 주·조연급 배우의 출연료가 순제작비의 10% 미만으로 책정되도록 협조키로 했다. 앞서 정부는 한국 영화 제작 생태계 회복의 일환으로 올해 ‘중예산영화 제작지원 사업’ 예산을 전년 대비 4배 이상인 460억원 규모로 확대한 바 있다.

또한 매니지먼트사와 제작사, 투자배급사 등이 참여하는 민간 주도의 자율 협의체도 구성돼 제작 환경 개선 방안에 대한 논의가 이뤄질 예정이다. 다만 이번 협약의 법적 강제력은 없다.

이 자리에서 최 장관은 업계가 ‘한국영화 살리기’ 노력에 주도적으로 동참해 준 것에 감사의 뜻을 전하며 “정부의 재정 지원과 영화인들의 상생 약속이 상승효과를 발휘해 한국영화가 재도약할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.

한상준 영진위원장은 “좋은 기획과 창작 역량이 있음에도 불구하고, 제작비 구조로 인해 작품이 출발조차 하지 못하는 상황이 발생하고 있다”며 “특히 중저예산 영화는 산업의 다양성과 미래를 지탱하는 척추인 만큼, 보다 건강한 제작 환경을 함께 만들어갈 필요가 있다”고 강조했다.