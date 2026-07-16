[헤럴드경제=이명수 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 검찰의 보완수사권 폐지를 추진하고 있는 정부와 민주당을 향해 “범죄 피해자들이 눈물로 존치를 호소하고 있다”라며 즉각 중단할 것을 촉구했다.

장대표는 16일 자신의 페이스북에서 “보수, 진보 가리지 않고 법조계 대다수가 우려하고 있으며, 민주당 내부에서도 반대의 목소리가 나오고 있다”면서 “ 보완수사권 폐지를 주장하는 사람들은 개딸과 민주당 당권주자들뿐이다”라고 꼬집었다.

그러면서 “이들이 지키려는 것은 국민의 생명과 안전이 아니라 오직 정권의 안위와 기득권을 지키기 위해 당권 경쟁을 벌이는 것이다”라고 주장했다.

이어“국민의 삶을 위협하는 것은 정치 검찰이 아니라 무능 경찰, 부패 검찰, 정치검찰이 개혁의 대상이다”라면서 “검찰 해체가 아니라 경찰 개혁이 먼저다”라고 밝혔다.

또 “검찰이 해체되면 민주당도 해체될 것이며, 보완수사권을 박탈하면 정권도 박탈당할 것이다”라고 덧붙였다.