- 아이디어에서 창업까지…지재위, IP 창업 성공사례로 정책 해법 모색

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산 기반 창업생태계의 현황을 진단하고 창업 및 상용화 우수사례를 공유해 창업 단계별 정부 지원 정책의 개선방안을 모색키 위한 논의의 장이 열렸다.

대통령 소속 국가지식재산위원회(공동위원장 이광형, 이하 ‘지재위’)는 16일 한국프레스센터(서울 중구) 18층 서울클럽홀에서 이광형 위원장 주재로 ‘2026년 제3차 지식재산 정책포럼’을 개최했다.

이번 포럼에는 지재위, 지식재산처, 대법원, 특허법원, 대한변리사회, 한국지식재산협회, 지적변호사협회, 벤처기업협회, 이노비즈협회, 한국지식재산연구원, 한국지식재산보호원 등 관계기관과 지재위 주요 민간위원, 그리고 IP기자협회를 비롯한 언론계 인사 등 사법부·산업계·언론계의 오피니언 리더 총 30여 명이 참석했다.

첫 번째 발표자로 나선 부산대학교 계승균 교수는 지식재산 창업 전주기 지원 체계 고도화 방안을 주제로, 지식재산처‧중소벤처기업부‧과학기술정보통신부‧문화체육관광부 등 중앙부처와 전국 26개 지역지식재산센터(RIPC)가 운영 중인 지식재산(IP) 창업지원 사업을 전수 조사하고, 부처×창업단계, 단계×유형, 대상×단계의 다차원 매트릭스 분석을 통해 지원체계의 공백을 정밀 진단했다. 계 교수는 특히 업력 7년 초과 성장기 기업에 대한 지원 단절, 소프트웨어‧콘텐츠 등 저작권 기반 창업에 대한 특허 위주 설계의 한계, IP 가치평가와 금융 지원 간 연계 미흡, 수출 초기 진입장벽 등 4대 정책 사각지대를 제시하고, 부처간 협의체 의무화, IP 금융 자동 연계, 지역 IP 지원 균형 강화 등을 포함한 단계별 개선방향을 제언했다.

이어서 카이스트 이해신 석좌교수는 특허기술 창업 및 상용화 성공 사례를 주제로, 지난 2009년 폴리페놀‧폴리도파민 접착‧코팅 기술 연구에서 출발해 두 차례의 창업으로 이어진 자신의 여정을 소개했다. 이 교수는 관련 특허기술을 기반으로 의료용 지혈제 기업 이노테라피를 공동창업 해 코스닥 상장까지 이끌었고, 2023년에는 폴리페놀팩토리를 직접 창업해 그래비티 샴푸 등을 출시, 국내 탈모케어 시장점유율 1위를 달성했다. 이 교수는 이러한 경험을 토대로 연구실 지식재산이 실제 창업과 상용화로 이어지기 위한 핵심 성공요건을 짚었다.

발표에 이어 이광형 위원장 주재로 참석자 전원이 참여하는 토의를 진행했다. 참석자들은 지식재산 기반 창업생태계가 안정적으로 뿌리내리기 위한 정책 과제와 현장의 애로사항을 논의했다.

이광형 위원장은 “오늘 포럼에서 나눈 현장의 제언들은 향후 국가지식재산위원회의 정책 수립에 충실히 반영될 것”이라며 “혁신 기반의 지식재산 생태계가 더욱 단단히 뿌리내릴 수 있도록 각계 전문가 여러분의 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”고 말했다.