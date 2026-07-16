발주금액 1조860억원·면적 345만㎡ 규모

[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 용인 반도체 국가산업단지 조성공사 1공구 우선 발주를 시행한다고 16일 밝혔다.

용인 첨단시스템반도체 국가산업단지는 경기도 용인시 처인구 일원 약 778만㎡ 부지에 반도체 공장 6기와 소재·부품·장비 기업, 발전시설 3기와 산업용가스 공급시설 등 첨단시스템반도체 생산에 필요한 모든 시설이 집적되는 단지다.

LH는 국가 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 ‘용인국가산단 조성사업 조기 완성’을 핵심과제로 선정하고 ‘2028년까지 반도체 팹(Fab) 1호기 착공’ 목표 달성을 위해 사업 추진에 속도를 내고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관은 최근 삼성전자 반도체 팹(공장) 6기가 들어설 용인 반도체 국가산업단지 완공 시점을 기존 2047년에서 2040년으로 7년 앞당기겠다고 밝혔다.

LH는 반도체 팹 1호기 가동 시기를 앞당기고자 이날 해당 부지가 포함된 1공구를 우선 발주한다. 1공구는 약 345만㎡ 규모이며, 공사비는 약 1조860억원에 달한다.

발주 방식은 시공책임형 건설사업관리(CM)에 패스트트랙을 접목해 추진한다. 사업관리자의 시공 노하우를 설계단계부터 반영하고 설계와 관련 행정절차를 병행 추진할 계획이다.

LH는 이날 공고를 시작으로, 9월 입찰서 접수, 11월 사업관리자 선정을 거쳐 올해 연말 조성공사에 착수할 계획이다.

이에 앞서 이성훈 LH 사장은 지난 9일 취임 직후 용인 반도체 국가산단 사업현장을 찾아 획기적 일정 단축을 주문하며 “매주 용인국가산단 추진실적과 진행 상황을 직접 챙길 것”이라고 밝혔다.