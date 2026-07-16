[헤럴드경제(진도)=김경민기자]지난 15일 오후 4시 49분께 전남광주 진도군 고군면 신비의바닷길체험관 인근 갯벌에서 A(80대)씨가 고립됐다는 신고가 접수됐다.
몸이 물에 잠긴 채 심정지 상태로 발견된 A씨는 소방 당국에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
A씨는 지인과 함께 조업에 나갔다 사고를 당한 것으로 전해졌다.
해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
kkm9971@heraldcorp.com
입력 2026-07-16 10:39:28
헤럴드경제 검색 선호 매체 추가
영문번역
[헤럴드경제(진도)=김경민기자]지난 15일 오후 4시 49분께 전남광주 진도군 고군면 신비의바닷길체험관 인근 갯벌에서 A(80대)씨가 고립됐다는 신고가 접수됐다.
몸이 물에 잠긴 채 심정지 상태로 발견된 A씨는 소방 당국에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.
A씨는 지인과 함께 조업에 나갔다 사고를 당한 것으로 전해졌다.
해경은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
“보증금 묶이는데 누가 전세 놓나” 안심신탁 도입, 전세소멸 앞당기나 [부동산360]
정부가 보증인의 보증금을 집주인이 아닌 공적기구가 보관 및 운용하는 안심신탁사업을 시행하겠다고 밝힌 가운데 해당 제도가 월세화를 가속화시켜 도리어 전세난 심화 등 서민의 주거비 부담을 늘리는 부작용을 낳을 수 있다는 우려가 제기되며 정부는 올해 주택도시보증공사(HUG) 내 전월세안정화기구를 신설해 등록임대사업자와 민간 임대인 대상 안심신탁사업을 운영할 예정
유산 포기했다더니…구준엽 “1200억 유산 분할, 법적 조정 돌입”
[헤럴드경제=장연주 기자] 가수 구준엽이 지난해 세상을 떠난 아내 고(故) 쉬시위안(徐熙媛·서희원)의 유산 상속을 포기하지 않았다는 현지 보도가 나왔다. 서희원이 남긴 재산은 6억위안(약 1200억원) 규모로 추정된다. 12일 대만 매체 삼립신문망(SETN) 보도에 따르면, 구준엽은 서희원의 유산 분할 절차를 포기하지 않았으며 서희원 자녀들이 물려받을 재산까지 확보하기 위해 나섰다. 구준엽은 내주 서희원의 전 남편 왕샤오페이(왕소비) 측과 재산 분할 관련 조정에 나설 예정이다. 왕샤오페이는 상속인이 아니지만 미성년인 두 자녀의 법정대리인 자격으로 이번 조정에 참여하는 것으로 알려졌다. 구준엽과 두 자녀의 법정 상속분은 대만 법에 따라 각각 3분의 1씩이지만, 실제 재산 이전과 관리 방식 등 후속 절차가 남아 있어 조정에서 관련 쟁점을 논의할 것으로 보인다. 매체는 구준엽이 조정에 나선 것에 대해 “유산 상속을 포기하지 않았다는 뜻”이라며 “앞서 구준엽이 서희원과 살던 저택을 떠나면서
[영상] “추신수 사는 곳인데 9억 급락?” 청라 140평집, 어쩌다 [부동산360]
골프에 진심이신 분들이라면 인천 청라의 고급 골프장 내 위치한 한 단독주택이 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 유찰되고 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 베어즈베스트GC 안에 위치한 3층 규모 단독주택은 감정가가 약 30억원에 첫 경매가 이뤄져 가격이 20억원 초반대로 떨어졌다고 하는데 권리상 하자가 전혀 없는 이 물건은 어떤 이유로 유찰된 건지 자세한 내용을 영상에서 확인하실 수 있습니다.
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.