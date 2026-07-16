제39회 한경협 제주하계포럼 축사 “경영자들의 든든한 동반자 되겠다” “기업 위해 예측가능한 환경 만들 것”

[헤럴드경제(서귀포)=김현일 기자] 조정식 국회의장이 “기업이 혁신·도전하는 데 있어 필요한 것을 시의적절하게 입법으로 지원하고, 현장의 어려움은 신속한 제도개선으로 응답하겠다”고 밝혔다.

조 의장은 16일 제주특별자치도 서귀포시 롯데호텔에서 열린 ‘2026 한경협 경영자 제주하계포럼’ 이튿날 축사를 통해 “기업이 혁신하고 투자할 수 있도록 예측가능한 환경을 만드는 데 국회가 앞장서겠다”며 이 같이 강조했다.

조 의장은 이재명 정부가 목표로 내세운 AI 3대 강국에 대해 “미국·중국과의 격차가 대단히 크지만 AI강국 일궈낼 수 있다고 생각한다”며 “우리는 위기에 강한 DNA를 갖고 있고, 아주 우수한 인재가 있기 때문”이라고 말했다.

이어 “세계 최고 수준의 반도체 경쟁력과 선배 경제인들이 일궈왔던 제조업 역량을 바탕으로 더 이상 ‘추격자’가 아니라 이제는 우리가 주도하고 장을 만들어내는 ‘퍼스트무버’로서 새로운 패러다임을 만들어내는 상황에 서 있다”고 했다.

그러면서 “기업이 인재를 키우고 피와 땀을 흘려가며 해냈듯이 AI라는 새로운 시대적 과제 앞에서도 기업인들의 저력이 다시 빛을 발할 것이라고 믿는다”며 “대한민국 국회도 경영자 여러분들이 글로벌 도전 속에서 흔들림없이 전진할 수 있도록 든든한 동반자가 되겠다”고 약속했다.

조 의장은 대한민국을 둘러싼 현재 환경에 대해 “지정학적 갈등이 지속되고, 전 세계에 자국우선주의가 확산되면서 산업 구조가 빠르게 변화하고 있다”고 바라봤다.

이어 “특히 AI 중심의 첨단 기술은 기술의 미래를 넘어 국가 경쟁력를 좌우하는 핵심적인 요소”라며 “AI가 국가의 생존이 달린 거대한 전환을 야기하고 있어 적극적으로 대응해야 하는 시점”이라고 분석했다.

그러면서 “AI 혁명은 우리에게는 어쩌면 절호의 기회”라며 “역사를 돌이켜보면 산업화 시기에도 변변한 기술과 자본이 없었지만 기업인들과 국민들이 똘똘 뭉쳐 한강의 기적을 만들어내고 정보통신 경쟁에서도 한발 늦었지만 빠른 시일 내에 ICT 강국으로 올라설 수 있었다”고 회상했다.

이어 “우리에게 주어진 환경 속에서 한계를 뛰어넘으며 스스로 경쟁력을 만들고 성과를 만들어냈다”며 “기업인 여러분들의 도전과 혁신이 원동력이었고 기업가정신이 대한민국을 만든 가장 큰 자산이었다”고 격려했다.