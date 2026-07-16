16~30일 한국공예전 ‘환대’ 개최 16~22일 ‘찾아가는 한복상점’ 운영

[헤럴드경제=김현경 기자] 정부가 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’ 기간 부산을 찾는 세계인에게 한국의 멋을 알린다.

문화체육관광부와 한국공예·디자인문화진흥원은 세계유산위원회를 계기로 부산 신세계백화점 센텀시티점에서 한국공예전 ‘환대’와 ‘찾아가는 한복상점’을 개최한다고 16일 밝혔다.

16~30일 열리는 한국공예전은 ‘환대(Invitation to Korean Craft)’를 주제로 국내외 방문객들을 한국 공예의 멋과 정서가 깃든 공간으로 초대한다. 도자, 섬유, 유리, 한지, 옻칠 등 다양한 분야의 공예 작가 29인이 참여해 총 149점의 작품을 선보인다.

전시는 ‘머무름-공예의 뜰’, ‘공감-오늘의 공예·일상의 공예’로 구성된다. ‘공예의 뜰’은 이정훈 작가가 한국 고건축의 조형미를 현대적으로 재해석한 스툴 작품과 권중모 작가가 한옥 창호에서 착안한 한지 조명 작품으로 꾸며진다. ‘오늘의 공예·일상의 공예’는 조선백자의 미감을 현대적으로 풀어낸 윤상현 작가, 금속과 나전의 조화를 표현한 김현주 작가 등 27명이 공예가 일상과 어우러지는 모습을 소개한다.

이와 함께 우수 공예 상품을 감상하고 구매할 수 있는 반짝 매장 ‘나눔-공예정원’도 운영한다.

또한 16~22일 ‘찾아가는 한복상점’이 함께 열린다. 부산 소재 브랜드인 분우리옷, 한웨어를 비롯해 리슬, 꼬마크바이(by)돌실나이, 뽀뿌리, 에트왈, 오마이갓, 오묘 등 8개의 한복 브랜드가 참여한다.

전통한복과 생활한복, 한복 소품 등 100여 종의 상품을 최대 60%까지 할인된 가격으로 판매하며, 상품 구매 고객에게는 오는 8월 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 국내 최대 규모 한복박람회 ‘한복상점’ 무료입장권을 증정한다.

문체부 정책 담당자는 “유네스코 세계유산위원회를 계기로 열리는 이번 행사는 한국 공예와 한복이 담고 있는 문화적 가치를 소개하는 뜻깊은 자리”라며 “이번 행사를 통해 세계 각국의 방문객들이 한국 문화를 더욱 깊이 이해할 수 있을 것”이라고 말했다.

오는 19~29일 부산에서 열리는 유네스코 세계유산위원회는 전 세계 각국 대표단이 한자리에 모여 문화유산, 자연유산, 복합유산의 보존과 관리를 논의하는 국제 회의다. 올해 위원회에는 세계유산협약 당사국 21개국을 비롯해 196개국의 대표단 등 약 3000명이 참석할 예정이다.