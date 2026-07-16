[헤럴드경제=김명상 기자] 가수 영탁의 팬덤이 해외 재난 피해자를 돕기 위해 축제 수익금을 기부하며 팬덤 활동의 사회적 가치를 실천했다.

가수 영탁의 팬덤 ‘영탁앤블루스(이하 영블스)’가 베네수엘라 강진 피해 이재민 지원을 위해 유엔난민기구(UNHCR)에 구호기금 100만 원을 기부했다고 16일 밝혔다.

이번 기부금은 지난 5월 영탁 팬 콘서트 기간 중 기부팬모임 ‘산탁클로스’가 팬 참여 이벤트로 운영한 ‘찰스빵집’의 수익금을 통해 마련됐으며, 공식 팬덤인 ‘영탁앤블루스’의 이름으로 전달됐다.

전달된 기금은 베네수엘라 강진으로 삶의 터전을 잃은 이재민들을 위해 사용된다. 유엔난민기구의 구호 기준에 따라 거처를 잃은 이재민을 위한 안전한 텐트를 지원하고, 여러 가정이 머물 수 있는 긴급 보호 공간을 마련하는 등 실질적인 구호 활동에 투입될 예정이다.

이번 기부는 특정 개인이 아닌 팬덤 전체의 이름으로 참여해 연대의 의미를 더했다. 영블스 측은 영탁이 전하는 위로와 긍정의 메시지를 실천으로 옮기고자 국내를 넘어 해외 재난 피해 이재민 구호에 동참했다고 밝혔다.

한편 영탁은 활발한 방송 활동을 이어가고 있다. 매주 월요일 tvN ‘벌거벗은 세계사’에 출연 중이며 KBS2 ‘불후의 명곡-왕중왕전’ 방송을 앞두고 있다. 또한 오는 8월 8일 첫 방송 예정인 SBS ‘우리동네 전성시대’를 통해 시청자들과 만날 예정이다.