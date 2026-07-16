일반분양 820가구…GTX-C 등 교통 호재 기대

[헤럴드경제=윤성현 기자] SK에코플랜트가 경기 의왕시 부곡가구역 주택재개발정비사업으로 공급되는 ‘의왕역 SK뷰(VIEW)’ 견본주택을 열고 본격 분양에 나선다. 단지는 1호선 의왕역 역세권 입지에 총 1857가구 규모 대단지로 조성된다.

SK에코플랜트는 16일 ‘의왕역 SK뷰’ 견본주택을 개관하고 분양 일정에 돌입한다고 밝혔다.

의왕역 SK뷰는 경기도 의왕시 삼동 192-244번지 일원에 지하 3층~지상 최고 34층, 13개동, 총 1857가구 규모로 들어선다. 이 가운데 일반분양 물량은 820가구다.

전용면적별 일반분양 물량은 36㎡ 3가구, 45㎡ 34가구, 59㎡ 481가구, 84㎡ 302가구다. 입주는 2029년 12월 예정이다.

청약 일정은 오는 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 해당지역, 22일 1순위 기타지역, 23일 2순위 접수 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 29일이며, 계약은 다음 달 10일부터 13일까지다.

단지는 1호선 의왕역에서 도보 약 3분 거리에 위치한다. 서울역, 시청, 용산 등 서울 주요 업무지구로 환승 없이 이동할 수 있다. 향후 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 개통되면 강남권까지 20분대 이동이 가능할 전망이다.

인덕원~동탄 복선전철과 신분당선 연장 등 추가 교통망 구축도 예정돼 있다. 영동고속도로, 과천~봉담 고속화도로, 수도권 제1순환고속도로 접근성도 갖췄다.

주변 녹지환경도 장점으로 꼽힌다. 인근 왕송호수공원은 약 29만평 규모 생태공원으로, 호수와 습지대를 중심으로 산책로와 휴게공간, 캠핑장 등이 조성돼 있다. 부곡체육공원과 덕성산도 가깝다.

교육시설은 도보권에 의왕덕성초, 의왕부곡초, 부곡중, 의왕고 등이 있다. 생활 인프라로는 스타필드 수원, AK플라자 수원, 타임빌라스 수원, 롯데프리미엄아울렛 의왕점 등 쇼핑·문화시설을 이용할 수 있다.

단지 안에는 피트니스, GX, 필라테스, 실내골프연습장 등 체육시설과 게스트룸, 도서관, 독서실, 주민카페 등 커뮤니티 시설이 조성될 예정이다.

SK에코플랜트 분양 관계자는 “의왕역 SK뷰는 역세권 입지와 대단지 규모, 다양한 커뮤니티 시설을 갖춘 단지”라며 “그간 축적한 경험과 시공능력을 바탕으로 이번 사업지가 지역 랜드마크가 될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편 지난달 SK에코플랜트가 서울 노량진뉴타운에서 분양에 나섰던 ‘드파인 아르티아’는 1순위 청약에서 특별공급을 제외한 87가구 모집에 1638명이 신청해 평균 18.8대 1의 경쟁률을 기록했다.