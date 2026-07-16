한대희 시장에게 최종 결과 보고 민선9기 시정방향 및 100일 액션플랜 제시… 362개 주요사업·공약사업 점검

[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시 민선9기 시정기획단(군포시장직 인수위원회, 단장 이길호)이 15일 활동결과 보고회 겸 해단식을 열었다.

한대희 군포시장을 비롯해 이길호 단장, 최효숙 부단장 등 시정기획단 위원과 자문위원 등 20여 명이 참석했다.

시정기획단은 앞서 6월말까지의 1차 활동을 통해 분과별 자료 요구와 362개 현안사업 및 공약사업 점검과 현장방문, 시정구호 후보(안) 도출 등의 활동을 통해 시정 전반을 진단하고, 22개 공약 재검토 협의를 도출하는 등 성공적인 민선9기 출범을 위한 기반을 마련했다.

출범과 동시에 개설한 시민소통 창구 ‘제안ON’에는 총 47건의 시민 제안이 접수됐다. 부서별 검토 결과 가능 20건, 기시행 17건, 시행불가 10건으로 분류돼 이날 보고회를 통해 제안자에게 검토결과가 안내됐다.

이길호 단장은 이날 그간의 활동을 종합한 최종 결과보고서를 한대희 시장에게 전달했다. 보고서에는 92개 공약사업 사전검토 결과와 취임 100일 액션플랜, 빠르고 확실한 도시 변화를 위한 다양한 정책 제안이 담겼다.

시정기획단은 이 날 도출된 위원들의 의견을 종합한 활동백서 ‘군포 설계도(說計道)’를 제작해 8월중 시민에게 공개할 예정이다.