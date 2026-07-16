“저와 여러분의 동지적 관계 제대로 만들어야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 조국 전 조국혁신당 대표는 16일 자신의 지지자 모임을 향해 “가능하면 빠른 시간에, 모임의 명칭에서 ‘조국’이라는 이름을 빼 달라”고 했다.

조 전 대표는 이날 오전 페이스북에 “최근 전당대회 과정에서 조국을 지지하는 모임 회원들의 움직임 뒤에 저의 뜻이 있을 것처럼 오해되고 있음을 확인했다”며 이같이 적었다.

그는 “그 모임에 들어있는 분과 그렇지 않은 분 사이에 위화감과 거리감도 조성되어 있음도 확인했다”며 “다수 회원분들의 애정 어린 마음과는 무관하겠지만, 저는 이런 현상을 원천적으로 차단해야 한다고 판단했다”고 했다.

이에 조 전 대표는 모임 명칭 변경 요청과 함께 “내부 규약에 명시된 것으로 알려진 ‘조국 지지’와 관련된 조항도 삭제해 달라”고 했다.

그러면서 “이러한 요청이 받아들여져야, 저와 여러분의 동지적 관계가 제대로 만들어질 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

조 전 대표는 “앞으로 저는 내란 이후 우리 사회가 이루어야 할 미래 의제를 푸는 데 ‘조국의 정치’의 중점을 두고, 더 많은 시민들과 함께 그 해법을 만들어 가는 데 매진할 것”이라며 “여러분께서도 그 길에 기꺼이 동행해 주시리라 기대한다”고 강조했다.