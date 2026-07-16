[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시는 ‘힐링 스페이스’ 개소 3주년을 맞아 공연·특강·전시·체험 행사를 아우르는 기념 페스티벌을 연다고 16일 밝혔다.

행사는 오는 25일 오전 10시부터 성남시 1인가구 힐링스페이스와 성남동 도담길 일대 청년창업 점포 3곳에서 진행된다.

1인가구 힐링스페이스에서는 이날 오후 2시 150여 명이 참석한 가운데 개소 3주년 기념식이 열린다.

기념식은 성남시립교향악단과 성남시립합창단의 힐링콘서트, 힐링스페이스 3년 운영 성과 보고, ‘싱글의 5가지 사랑의 언어’를 주제로 한 특강으로 채워진다.

이와 함께 힐링스페이스 1층 임시 전시장에는 1인가구 동아리 활동사진, 영상, 목공·도예 작품 등 20여 점을 전시한다.

체험 행사는 모두 7개다.

이들 체험은 오는 22일까지 성남시 거주 1인가구 총 130명의 참여 신청을 받아 운영한다. 신청은 성남시 평생학습 통합플랫폼 ‘배움숲’을 통해서 하면 된다. 프로그램별 선착순 접수한다.

힐링스페이스는 성남시 전체 38만3004가구의 35.1%를 차지하는 1인가구(13만4409가구)를 정책적으로 지원하기 위해 지난 2023년 7월 18일 문을 열었다.

방문객은 2024년 2320명에서 지난해 5659명으로 늘었다.

힐링스페이스는 성남시에 거주하거나 지역 내 직장, 학교에 다니는 19~75세 1인가구라면 누구나 이용할 수 있다.