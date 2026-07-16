삼성화재 헬스케어 운영·강북삼성병원 임상 결합 이노베이션 센터서 만성질환 예방·관리 모델 개발

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재와 강북삼성병원이 손잡고 ‘라이프케어 이노베이션 센터’를 공동 설립, 만성질환 예방·관리 모델 개발을 본격화한다고 16일 밝혔다.

지난 3월 체결한 업무협약을 바탕으로 지난 15일 서울 서초구 삼성화재 본사에서 개소식을 열었으며, 삼성화재 이문화 사장과 강북삼성병원 신현철 원장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.

치료 중심에서 예방과 지속적인 건강관리 중심으로 바뀌는 의료환경에 맞춰, 양사는 현대인의 주요 건강 문제인 만성질환을 예방하고 체계적으로 관리할 수 있는 새로운 헬스케어 모델을 구축하기로 뜻을 모았다.

이번 협력을 통해 두 회사는 ▷라이프케어 이노베이션 센터 설립·운영 ▷만성질환 관리 설루션 공동 개발 ▷의료 인프라를 활용한 서비스 실증·사업화 등을 본격적으로 추진할 계획이다.

특히 강북삼성병원이 40여년간 축적한 건강검진 임상 데이터와 코호트 연구 역량에 삼성화재의 헬스케어 서비스 실증·운영 노하우를 결합해, 질환 위험 예측과 개인 맞춤형 건강관리 분야에서 시너지를 낼 예정이다.

이를 통해 고객의 건강 상태와 생활 습관을 종합적으로 분석하고, 만성질환 위험을 조기에 발견해 적절한 건강관리 서비스를 제공하는 예방 중심의 관리 모델을 단계적으로 구축해 나갈 방침이다.

이문화 삼성화재 사장은 “최고 수준의 건강검진 인프라와 임상 노하우를 갖춘 강북삼성병원과 협력하게 돼 뜻깊게 생각한다”며 “사고 발생 이후의 경제적 보장을 넘어 고객의 건강 위험을 예방하고 관리하는 ‘토탈 라이프케어 플랫폼’으로 도약해 나가겠다”고 말했다.

한편, 삼성화재는 지난 5월 디지털 헬스케어 기업 씨어스와도 중장기 헬스케어 협력 업무협약을 체결하고, 웨어러블 기기 기반 건강관리 서비스 공동 사업화를 추진한 바 있다.