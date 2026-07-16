중장기 수익성 영향은 제한적이라 판단 재원 마련 및 재무구조 개선에 활용 글로벌 불확실성에도 신용등급 유지

[헤럴드경제=한영대 기자] 한화솔루션이 미국 벤처투자펀드 매각을 통해 약 1255억원을 추가로 확보, , 유상증자 관련 자구안 시행에 속도를 내고 있다.

한화솔루션은 최근 미국 혁신 기업 발굴을 목적으로 투자한 벤처투자펀드를 8430만달러(약 1255억원)에 매각했다고 16일 밝혔다. 펀드 매각대금은 유상증자 규모 축소에 따라 필요한 채무상환 재원을 보완하고, 재무구조 개선을 앞당기는 데 활용한다.

한화솔루션은 2022년부터 자회사를 통해 미래 기술 동향을 파악하고, 선제적인 미국 내 사업 협력 기회 확보를 위해 해당 펀드에 투자해왔다. 혁신 기업을 발굴하고 장기 투자하는 펀드 특성상, 그동안은 매각 검토 대상에 올리지 않았다. 그러나 유상증자에 대한 시장의 다양한 의견을 수용해, 중장기 수익성에 미치는 영향은 제한적이고 조기 유동화가 가능한 벤처투자펀드를 매각하기로 했다.

한화솔루션은 앞서 큐셀 부문 미국 설계·조달·건설(EPC) 사업 법인을 통해 3000억원 규모의 상환우선주(RCPS)를 발행했다고 밝혔다. 발행 대금은 유상증자 규모 축소로 부족한 재원 마련과 재무구조 개선에 활용될 예정이다. 한화솔루션 관계자는 “유상증자와 자구안을 병행해 미래 성장 투자, 재무 건전성 강화 등을 예정대로 추진할 것”이라고 말했다.

한편, 한국기업평가와 나이스신용평가는 지난달 정기 신용평가에서 한화솔루션 신용등급(등급전망)을 각각 ‘AA-(부정적)’, ‘AA-(Negative)’로 유지했다. 글로벌 불확실성 확대로 석유화학 업종 내 일부 기업들의 신용등급 및 등급전망이 하향 조정된 것과는 다른 결과다.

한국기업평가는 ▷미국 카터스빌 태양광 공장 완공에 따른 수직계열화 시너지 ▷주택용 에너지 사업의 우수한 시장 지위 ▷EPC 장기 계약 확대 노력 등을 근거로 중·단기 신재생에너지 부문의 실적 회복을 전망했다.

이재빈 한화솔루션 최고재무책임자(CFO)는 “유상증자가 완료되면 미래성장 투자와 재무구조 개선 계획을 차질 없이 진행할 예정”이라며 “카터스빌 공장 완공으로 미국 태양광 수직계열화 기반을 구축했으며, 신재생에너지 부문의 안정적인 실적 흐름이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.