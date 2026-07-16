[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난 15일 대구 남구청 2층 회의실에서 대구 남구와 ‘우리마을 돌봄배움터’ 업무협약을 체결하고 지역사회 통합돌봄 역량 강화를 위한 상시 교육체계 구축에 나섰다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장을 비롯한 대학 관계자와 대구 남구청 조재구 구청장, 실무 부서 관계자 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ‘우리마을 돌봄배움터’의 상시 교육체계 구축과 운영 지원을 위해 긴밀히 협력하기로 했다.

영남이공대는 사회복지서비스과, 간호학과, 물리치료과, 치위생과 등 보건복지 계열 학과를 중심으로 현장 맞춤형 교육과정을 개발하고 분야별 전문 교수진이 직접 참여하는 교육체계를 구축해 지역 돌봄인력의 전문성과 실무역량을 높이는 데 힘을 모은다.

‘우리마을 돌봄배움터’는 단순한 일회성 특강이나 행사 중심 교육에서 벗어나 돌봄 대상자의 특성과 현장 수요를 반영한 ‘대상별 맞춤형 핀셋 교육’을 핵심으로 운영된다.

교육 대상은 담당 공무원, 의료기관 및 복지기관 종사자, 민간단체 관계자, 지역 주민 등으로 폭넓게 구성된다.

영남이공대는 각 학과의 전공별 특성을 살린 다학제적 접근을 통해 지역 통합돌봄에 필요한 실질적인 교육 인프라를 구축하고 현장 중심의 전문 교육을 지원하게 된다.

영남이공대 이재용 총장은 “영남이공대는 사회복지와 보건의료 분야의 우수한 교수진과 실무 중심 교육 시스템을 바탕으로 남구청과 긴밀히 협력해 지역 주민에게 실질적인 도움이 되는 통합돌봄 교육체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.