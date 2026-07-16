[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 15일 오후 구청 3층 양천디지털미디어센터에서 18개동 주민자치회 임원진 70여 명을 대상으로 ‘2026 주민자치회 임원진 역량강화교육’을 개최했다고 밝혔다.

이번 교육은 주민자치회 임원진의 리더십과 의사결정 역량을 높이고 위원 간 소통을 활성화해 주민 주도의 지역공동체 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

교육은 주민자치회 운영 역량과 소통 능력을 높이는 실무 중심 프로그램으로 진행됐다. 1부에서는 서울시 주민자치 교육 강사인 김일식 강사가 ‘리더라면 꼭 알아야 할 주민자치 갈등관리’를 주제로 주민자치회 운영 과정에서 발생하는 갈등 사례와 해결 방안, 효과적인 의사결정 방식, 임원 리더십 등을 소개했다.

2부에서는 커뮤니케이션 전문가 최정은 강사가 팀빌딩 프로그램을 진행하며 관계 형성과 협업, 소통 역량을 높이는 참여형 교육을 실시했다.

교육에 앞서서는 타 지자체 주민자치회 우수사례를 전시하고 현장 투표를 진행했다. 참석자들은 다양한 우수사례를 살펴보며 지역 특성에 맞는 주민자치 사업을 발굴하고 운영 방안을 함께 모색하는 시간을 가졌다.

구는 주민자치회가 지역 현안을 주민 스스로 논의하고 해결하는 핵심 거버넌스 조직인 만큼, 앞으로도 역량 강화 교육과 우수사례 공유, 소통 프로그램 등을 지속 운영해 주민자치 활성화를 지원할 계획이다.

이기재 양천구청장은 “주민자치회는 주민의 의견을 수렴하고 함께 해법을 만들어가는 주민과 행정을 잇는 가교”라며 “앞으로도 주민자치회가 지역사회의 변화를 이끄는 든든한 구심점이 될 수 있도록 적극 지원하겠다“고 말했다.