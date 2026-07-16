60일간 9개 공정 설비 점검 점검 기간 로봇, AI CCTV 등 활용

[헤럴드경제=한영대 기자] GS칼텍스는 여수 공장에서 실시한 2026년 상반기 대정비작업(TA)을 성공적으로 마쳤다고 16일 밝혔다.

TA는 정유·석유화학 공장 가동을 멈추고 주요 생산설비를 집중적으로 점검하는 대규모 정기보수 작업이다. GS칼텍스는 지난 5월부터 약 60일간 총 9개 공정에 대해 상반기 TA를 진행했다. 상반기 TA에 투입된 예산만 약 2000억원이다. 1일 평균 약 3000명의 인원이 투입됐다.

이번 TA는 DAX(디지털&AI 트랜스포메이션) 전략에 기반한 다양한 디지털·AI 설루션이 적용됐다. 이를 통해 작업 계획 수립부터 현장 운영, 안전 관리에 이르기까지 TA 전 과정의 효율성과 안전성을 높였다.

우선 전동 모터로 개폐되는 밸브인 MOV의 관리를 위해 구글어스 및 3D 모델링을 기반으로 한 모비전(MOVision) 앱을 개발했다. 앱을 통해 MOV 위치를 구글어스에 표시하는 등 작업 속도를 대폭 높였다. 작업 완료 시 색상이 변하도록 설계해 잔여 작업의 가시성까지 확보했다.

튜브 클리닝 로봇도 도입했다. 튜브 구조 특성상 청소가 어려워 이물질이 축적되는 것을 막기 위해서이다. GS칼텍스는 로봇을 활용해 청소 사각지대까지 정밀하게 관리, 열효율 개선과 연료 사용량 절감 효과를 기대할 수 있게 됐다.

GS칼텍스는 다중 위험 상황 판별이 가능한 AI CCTV를 도입, TA 현장의 안전관리 체계를 고도화했다. 작업자의 보호구 착용 여부와 안전 걸고리 착용, 중장비 접근 등 다양한 위험 요소를 동시에 실시간으로 감지해 고위험 작업 구간을 효과적으로 관리했다.

허세홍 GS칼텍스 부회장은 “이번 TA는 현장의 경험과 디지털·AI 기술이 결합해 효율성과 안전을 동시에 높인 의미있는 사례”라며 “앞으로도 DAX 전략을 기반으로 제조 현장의 혁신을 가속화하고 미래 경쟁력 확보에 힘쓰겠다”고 말했다.