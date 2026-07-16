23일까지 동 주민센터와 주요 시설 방문… 주요 현안 점검 및 의견 청취

[헤럴드경제=박종일 선임기자]정창수 서울 강북구청장이 13개 동 주민센터와 주요 시설을 순회 방문하며 현장 중심의 소통 행정을 이어가고 있다.

이번 순회는 각 동의 주요 현안과 지역 특성을 직접 살피고, 최일선에서 행정을 수행하는 직원들과 시설 관계자들의 의견을 구정에 반영하기 위해 마련됐다. 일정은 14일부터 23일까지 하루 1~3개 동을 방문하는 방식으로 진행된다.

정 구청장은 동 주민센터에서 민원실과 청사 시설을 둘러본 뒤 직원들과 인사를 나누고, 지역 현황과 주요 현안을 공유하며 다양한 의견을 청취하고 있다. 이어 주요 시설과 민간단체 사무실, 복지시설 등을 찾아 관계자들과 소통하는 시간도 갖고 있다.

지난 14일에는 송천동과 송중동을 방문해 첫 일정을 시작했다. 송천동에서는 건립 중인 구립경로당과 자치회관 현장을 둘러보고, 송중동에서는 미아사거리역 에스컬레이터 확충 방안을 논의했다. 15일에는 미아동, 수유1동, 삼각산동을 찾아 주민센터와 삼각산어린이도서관 등을 방문해 운영 현황을 점검했다.

16일에는 우이동과 인수동, 수유2동을 찾아 새마을회관과 민간단체 사무실을 둘러보고 관계자들과 소통할 예정이다. 이후 번1동과 수유3동, 삼양동, 번3동, 번2동을 차례로 방문하며 동 순회를 마무리할 계획이다.

정창수 강북구청장은 “현장을 직접 살펴보고 의견을 듣는 과정은 구정 운영의 중요한 밑거름이 된다”며 “앞으로도 지역별 특성과 현안을 세심하게 살펴 구민이 체감할 수 있는 행정을 펼쳐 나가겠다“고 말했다.