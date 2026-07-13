최대호 안양시장 페북 캡처.
최대호 안양시장 페북 캡처.

[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]“민선 9기 안양시 시정 슬로건을 뽑습니다”

행정의 달인인 최대호 안양시장이 민선 9기에 재선하면서 시민들과 함께 새로운 시정슬로건을 만든다.

최 시장은 13일 자신의 SNS를 통해 “시민여러분께서 가장 공감하는 슬로건을 선택해달라”고 호소했다.

최대호 안양시장 페북 캡처.
최대호 안양시장 페북 캡처.

fob140@heraldcorp.com