[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시는 미국 뉴욕에서 열린 유엔(UN) 고위급 정치포럼(HLPF) 참석을 계기로 주유엔 대한민국 대표부와 2027년 성남에서 개최되는 ‘제17차 아시아 고위급 지속가능교통(EST) 포럼’의 성공적인 개최를 위한 협력 체계를 강화한다.

이어 뉴욕 주요 기관과 교통 및 스마트시티 정책 교류를 확대하는 등 글로벌 도시외교 일정을 성공적으로 마무리했다.

현지 시각 10일, 신상진 시장을 비롯한 성남시 대표단은 주유엔 대한민국 대표부를 방문해 차지훈 주유엔대사와 면담을 갖고, 포럼 개최국 협정(Host Country Agreement) 체결과 성공적인 행사 준비를 위한 정부 차원의 협력 방안을 협의했다.

신 시장은 “2027년 EST 포럼은 지속가능한 교통과 미래 모빌리티 정책을 공유하는 국제협력의 장이 될 것”이라며 “대한민국 정부와 유엔의 긴밀한 협력을 바탕으로 포럼을 성공적으로 개최해 성남시의 혁신 정책을 세계와 공유하겠다”고 말했다.

이에 차지훈 주유엔대사는 “2027년 EST 포럼이 국제사회가 주목하는 성공적인 국제회의가 될 수 있도록 대한민국 대표부도 유엔 및 관계 기관과 긴밀히 협력하며 필요한 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

앞서 대표단은 8일 블룸버그 자선재단(Bloomberg Philanthropies)을 방문해 제임스 앤더슨(James Anderson) 정부혁신 프로그램 총괄과 면담을 갖고, 도시 혁신과 데이터 기반 행정, 스마트시티 정책 등에 대한 협력 방안을 논의했다. 특히 도시 혁신을 위한 민관 협력 모델과 데이터 기반 행정 사례를 공유하며 지속적인 협력 가능성을 모색했다.

이어 9일에는 뉴욕시 교통국(New York City Department of Transportation)을 방문해 도시 교통 운영과 자율주행 정책을 공유하고, 성남시의 인공지능(AI) 기반 도로관리 시스템과 자율주행 셔틀 운영 사례를 소개하며 인공지능(AI) 기술을 활용한 시민 중심의 교통서비스 개선과 대중교통 이용 효율화 방안에 대해 의견을 나눴다.

같은 날 뉴욕시장운영실(Mayor‘s Office of Operations)을 찾아 데이터 기반 시정 운영과 성과관리 체계, 시민서비스 품질관리 시스템 등 도시 운영 혁신 사례를 공유받고, 정책 성과를 데이터로 관리하는 행정 시스템을 살펴봤다. 또한 AI와 데이터를 활용한 행정서비스 고도화와 시민 중심의 스마트시티 구현 방안에 대해 의견을 교환하며 도시 운영 혁신을 위한 정책 교류를 이어갔다.

대표단은 7월 7일 유엔 고위급 정치포럼(HLPF) 공식 부대행사에서 성남시의 사람 중심 스마트도시와 미래 모빌리티 정책을 발표하며, 유엔경제사회국(UN DESA)을 비롯한 국제기구 및 해외 도시 관계자들과 지속가능한 도시 발전과 교통 분야 협력 기반을 확대했다.

이번 뉴욕 방문을 통해 성남시는 주유엔 대한민국 대표부를 비롯해 유엔경제사회국(UN DESA), 블룸버그 자선재단, 뉴욕시 교통국, 뉴욕시장운영실 등 국제기구와 글로벌 도시혁신 기관과의 협력 네트워크를 한층 확대했으며, 2027년 제17차 아시아 고위급 지속가능교통(EST) 포럼 개최를 위한 국제협력 기반을 더욱 공고히 했다.